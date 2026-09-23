Procesul financiar dintre Lidia Buble și Răzvan Simion continuă. Decizia luată de Tribunalul București

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Disputa financiară dintre Lidia Buble și Răzvan Simion continuă la Tribunalul București, unde cei doi își clarifică în instanță socotelile rezultate din colaborarea lor profesională. La termenul din 8 septembrie 2026, magistrații au analizat raportul de expertiză contabilă depus la dosar, însă au decis că sunt necesare verificări suplimentare și noi calcule pentru a stabili clar situația banilor.

Sumele virate firmei versus plățile către persoana fizică

Conflictul dintre Lidia Buble și Răzvan Simion își are originea în perioada în care cei doi au format un cuplu și au colaborat strâns pe plan profesional. După încheierea relației, artista a deschis o acțiune în instanță împotriva fostului său partener și a firmei acestuia, solicitând recuperarea unor drepturi bănești neachitate pentru prestațiile sale artistice și proiectele comune derulate în timpul colaborării. Miza disputei constă în clarificarea din punct de vedere contabil a veniturilor generate în acea perioadă, a plăților deja efectuate și a sumelor care ar mai fi rămas eventual de achitat.

Punctul central al neînțelegerilor dintre cele două părți îl reprezintă modul în care au fost raportate plățile efectuate de-a lungul timpului. Avocatul Lidiei Buble a susținut în fața instanței că raportul actual nu delimitează clar sumele virate către societatea comercială a artistei de cele achitate direct acesteia, ca persoană fizică. Apărarea cântăreței consideră că banii primiți de firmă nu trebuie stabiliți automat drept plăți efectuate către persoana fizică.

Argumentele apărării lui Răzvan Simion

De cealaltă parte, reprezentanții legali ai lui Răzvan Simion susțin că plățile făcute către societatea comercială a artistei au fost realizate tocmai în legătură cu prestațiile sale profesionale. Potrivit apărării prezentatorului, neluarea în calcul a acestor sume ar duce la o situație în care aceleași servicii artistice ar fi achitate de două ori.

„A face abstracție de acele plăți înseamnă a plăti încă o dată către reclamantă”, a explicat avocatul lui Răzvan Simion, potrivit cancan.ro.

Instanța a solicitat recalcularea expertizei

Deocamdată, magistrații nu s-au pronunțat în favoarea vreuneia dintre cele două tabere. Judecătorii au dispus ca expertul contabil să întocmească o variantă de calcul alternativă, care să arate separat plățile virate direct persoanei fizice. De asemenea, în cadrul expertizei urmează să fie analizate și alte documente contabile, facturi și aspecte legate de TVA indicate la dosar. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 8 decembrie 2026.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News