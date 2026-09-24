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Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026 s-au căsătorit în secret

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.  Actualizat 24.09.2026, 12:17
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026 s-au căsătorit în secret pe 23 septembrie. Evenimentul restrâns a avut loc doar în prezența familiei și prietenilor apropiați.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret

Valerie Lungu și Alex Gîlcă (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026 și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, așa cum au visat. Evenimentul a fost confirmat de Mara Bănică, în direct la Spynews TV. Căsătoria a avut loc miercuri, pe 23 septembrie, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie cu câteva zile înainte de nuntă. Și s-au ținut de cuvânt. Cei doi au spus „da” în fața ofițerului stării civile, într-un cadru restrâns și plin de emoție, iar nunta ar urma să aibă loc anul viitor.

Valerie și Alex s-au cunoscut prin intermediul jobului și formează un cuplu de aproximativ trei ani. Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă Valerie nu a cedat ușor.

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Valerie a fost cerută în căsătorie în Italia. Tânărul a pus la cale un moment special, demn de paginile unei reviste. Cuplul de la Asia Express 2026 lua masa pe un câmp, sub un candelabru, pe fundalul acordurilor de harpă, când Alex a adresat acea întrebare. Răspunsul nu a întârziat să apară. „Am spus «DA»”, a scris fosta concurentă la „Bravo, ai stil!”, în dreptul imaginilor.

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În 2024 au luat o pauză de la relația lor

Valerie Lungu și iubitul ei și-au afișat povestea de dragoste în mediul online încă de la începutul relației. Cu toate acestea, Alex Gîlcă nu și-a dezvăluit identitatea pe conturile influenceriței de la bun început. Ulterior, Valerie și Alex au împărtășit din ce în ce mai multe detalii despre viața lor împreună.

În octombrie 2024, cei doi anunțau că au decis să ia o pauză de la relația lor după ce au realizat că de când s-au cunoscut au petrecut atât de mult timp împreună, prin prisma jobului, ceea ce a condus la „mulți nervi și mult stres”.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele calde! Atunci când stai cu o persoană 24/7 împreună ai nevoie de o «pauză». Asta nu înseamnă că te desparți, înseamnă că ai nevoie de o perioadă să stai singur și să te gândești ce vrei de la viață și cum să gestionezi lucrurile mai departe! Timp să-ți fie dor. M-am gândit să dezvolt puțin subiectul și să vă spun cum funcționează pauza în cuplul nostru. Pentru fiecare e diferit, pentru că suntem oameni diferiți. Noi de când ne-am cunoscut am stat non-stop împreună, 24/24! Muncim împreună, mergem la sală împreună, mâncăm împreună, călătorim împreună… tot împreună. Uneori și baie împreună (râde)”, a scris Valerie Lungu la Instagram Story, la acea vreme.

Influencerii au fost mereu romantici unul cu celălalt. Mai mult, Valerie Lungu a spus de câteva ori că ea și iubitul ei sunt suflete pereche și se înțeleg excelent. Aceste lucruri par a fi în continuare adevărate, chiar dacă cei doi au ales să ia o pauză de la relația lor în 2024.

Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu s-a născut pe 13 mai 1994, în Republica Moldova, unde mama ei, Victoria Lungu, este o artistă cunoscută. Despre copilăria ei, Valerie povestea pentru VIVA! că a fost foarte frumoasă, chiar dacă mamă ei lipsea adesea de acasă. Valerie a devenit cunoscută datorită participării în emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, în anul 2019. După ce s-a terminat show-ul, Valerie a rămas creator de conținut online.

La rândul lui, Alex Gîlcă este fotomodel și creator de conținut digital.

Foto: Instagram/@valerie.lungu

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