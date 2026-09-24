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Cu ce se ocupă Monica Gabor în America. Irinel Columbeanu: „Nu mai are nicio afacere. Ramona e cu astea, cu parfumurile. Ea e…”

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Irinel Columbeanu a dezvăluit cu ce se ocupă fosta lui soție, Monica Gabor, în America, unde s-a stabilit după divorțul lor. Monica a avut mai multe tentative antreprenoriale eșuate înainte de a-și alege o profesie tradițională.

Irinel Columbeanu a spus cu ce se ocupă Monica Gabor în America

Monica Gabor Mr. PinkIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Monica Gabor trăiește de mai mulți ani în Statele Unite, unde și-a refăcut viața alături de omul de afaceri Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink. Monica și afaceristul au un băiețel împreună. Totodată, fiecare are câte un copil dintr-o fostă relație. Din căsnicia cu Irinel Columbeanu, Monica are o fiică, Irina, în vârstă de 19 ani, care este studentă în Statele Unite. La rândul lui, Pink are un fiu de o vârstă apropiată de cea a Irinei, despre care nu se cunosc alte detalii.

După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica a ales să își urmeze visurile peste Ocean. După ce l-a cunoscut pe actualul soț, Monica a încercat să-și croiască un drum în antreprenoriat, explorând diverse oportunități. Prima sa inițiativă majoră a fost lansarea unei aplicații de live-streaming, dezvoltată alături de Mr. Pink, menită să concureze cu cele mai mari platforme de social media. Cu toate acestea, proiectul nu a avut succes. „Din ce știu eu, a vândut-o unor chinezi”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

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Ulterior, Monica a intrat și în lumea modei, lansând o linie vestimentară ce purta numele său, însă nici această afacere nu a reușit să se impună, chiar și printre comunitățile de români din SUA.

Un alt proiect ambițios a fost încercarea de a aduce băuturile energizante marca Mr. Pink pe piața din România. Cu toate că a pus multă energie în acest demers, nici de această dată nu a reușit să își atingă obiectivele financiare.

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Astăzi, Monica Gabor a ales să se dedice unei cariere mai stabile, devenind profesoară de limba engleză. „Monica nu mai are nicio afacere. Ramona e cu astea, cu parfumurile. Ea e doar profesoară de engleză acum”, a confirmat Irinel Columbeanu.

Foto: Instagram

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