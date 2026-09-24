Cea mai importantă lecție pe care a învățat-o Viorica Dăncilă. Fostul premier, recompensat cu un premiu de excelență

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Ajunsă la vârsta de 62 de ani, Viorica Dăncilă afișează o formă de invidiat și un tonus de invidiat. Dincolo de atenția acordată imaginii publice, fostul premier al României a dezvăluit că secretul frumuseții și al echilibrului său derivă dintr-o educație temeinică primită în familie, mai exact de la mama sa.

Viorica Dăncilă, lecțiile învățate în copilărie

Secretul aspectului său îngrijit nu are la bază proceduri sofisticate, ci reguli simple de îngrijire personală transmise din generație în generație. Viorica Dăncilă a mărturisit că mama sa a fost prima care i-a insuflat importanța atenției față de propria persoană, învățând-o că o femeie trebuie să fie mereu îngrijită, indiferent de circumstanțe sau de trecerea anilor.

Tot de la mama sa a deprins și cele mai importante principii de viață, care au ajutat-o să reziste în momentele dificile din carieră. Aceasta a învățat-o să meargă mereu înainte cu determinare, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul său, și să nu răspundă niciodată unei jigniri cu o altă jignire, păstrându-și mereu demnitatea și eleganța în discurs.

„Secretul îngrijirii mele vine din lecțiile pe care le-am primit de la mama mea. Ea m-a învățat că o femeie trebuie să aibă grijă de ea în orice moment, dar mai ales m-a învățat să merg înainte indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul meu și să nu răspund niciodată unei jigniri cu o altă jignire. Educația și bunul-simț sunt cele mai frumoase haine pe care le poate purta o femeie”, a declarat fostul premier pentru Click.

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Fostul premier a fost recompensat cu premiul de excelență

Atenția la detalii și dăruirea sa nu au rămas neobservate. Stilul și prezența sa publică i-au adus recent o distincție importantă: titlul de „Cea mai elegantă femeie din politică”, acordat în cadrul galei Capital Excellence Awards.

Distincția validează efortul constant al fostului demnitar de a menține un standard vizual și comportamental înalt în spațiul public.

„Este destul de rar, dar îmi place să particip, mai ales că sunt oameni extraordinari, atât organizatorii, dar și personalitățile care au fost premiate în această seară. Sunt foarte mulțumită, foarte încântată de acest premiu. Mă onorează să fiu alături de oameni care au făcut performanță în diferite domenii de activitate”, a mai spus Viorica Dăncilă.

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Viorica Dăncilă în afara politicii

După anii intenși petrecuți în prim-planul scenei politice, Viorica Dăncilă acordă acum o atenție sporită momentelor de liniște. Pentru a se deconecta de stresul cotidian și a-și reîncărca bateriile, preferă activitățile simple, în natură sau în mijlocul familiei. Plimbările în aer liber, lectura și timpul de calitate petrecut alături de cei dragi reprezintă formula sa ideală pentru relaxare și menținerea unei stări de spirit bune.

„Sunt un om foarte activ și foarte implicat. Cred că momentele de relaxare sunt în familie, pentru că, prin activitatea pe care am desfășurat-o, am pierdut mult timp în care nu am fost alături de familie. În același timp, sunt un om căruia îi place să meargă în mijlocul naturii, să stea cu animăluțele pe care le are. Iubesc foarte mult animalele”, a precizat fostul premier.

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Sursă foto: Facebook

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