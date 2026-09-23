Campionii mondiali la canotaj Mădălina și Ștefan Berariu s-au căsătorit. Imagini de senzație cu cei doi sportivi

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Mădălina Bereș și Ștefan Berariu, ambii campioni mondiali la montaj, s-au căsătorit religios după ce în februarie 2025 au făcut pasul cel mare la Starea Civilă. La eveniment au luat parte familiile celor doi, dar și prieteni, colegi și antrenori ai lotului național.

Mădălina și Ștefan Berariu s-au căsătorit

Cei doi campioni mondiali au făcut cununia religioasă alături de oamenii dragi lor, inclusiv antrenori de la lotul național.

Fotografiile publicate îi arată pe cei doi fericiți, la fel ca pe 24 februarie 2025, în ziua de Dragobete, când au făcut cununia civilă.

Cei doi sportivi multimedaliați au devenit părinții unei fetițe pe nume Natalia, care a venit pe lume anul trecut.

Ștefan a avut parte și de reușite în carieră. În urmă cu aproape o lună, el a încheiat un an plin de satisfacții. Canotorul, în vârstă de 27 de ani, a schimbat barca și a început să tragă în echipajul de dublu rame împreună cu Florin Lehaci.

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Cei doi mai fuseseră coechipieri în această formulă, dar în perioada junioratului, când au devenit vicecampioni mondiali mie juniori în 2017, la Trakai, Lituania. Câțiva ani mai târziu, cei doi au coincis în barca de 4 rame, când erau deja seniori.

Berariu și Lehaci și-au continuat seria rezultatelor importante și au devenit campioni europeni la Varese, în 2026, după ce începuseră sezonul cu o victorie în etapa de Cupă Mondială de la Sevilla. Pentru Ștefan Berariu, acesta a fost al treilea titlu european din carieră, după aurul cucerit în proba de 4 rame, la Glasgow, în 2018, și cel obținut la Varese, în 2026, la 8+1 rame mixt.

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La finalul lunii august, sportivul a câștigat și al doilea titlu mondial consecutiv la 8+1 rame mixt, probă în care echipajul României s-a impus clar. Berariu este și vicecampion olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, unde a concurat în proba de 4 rame.

Mădălina și-a încheiat cariera

Pe de altă parte, Mădălina Bereș a renunțat la activitatea competițională la finalul anului 2024. Ea a încheiat o carieră de invidiat. În 2016, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, pe când avea 23 de ani, era printre cele mai tinere componente ale bărcii de 8 plus 1 rame, care a luat locul trei pe podium și a reluat o tradiție a canotajului românesc.

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Ea are trei titluri mondiale, toate în proba de 8 plus 1 rame în 2017, 2022 și 2023, dar și un argint în 2023 la Belgrad.

În plus, ea are 10 titluri continentale la Campionatele europene și două medalii de argint și trei de bronz.

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