Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vârstă, carieră, drama prin care a trecut la nuntă și motivele divorțului

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Oana Tomoiagă este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară din noua generație. Originară din Maramureș, artista a cucerit publicul cu vocea sa, iar acum își testează limitele la Asia Express, unde face echipă cu buna ei prietenă, Mirela Vaida. Dincolo de lumina reflectoarelor și de zâmbetul molipsitor, artista ascunde o poveste de viață impresionantă, marcată de episoade dramatice, o căsnicie încheiată timpuriu și momente neașteptate trăite chiar în ziua nunții.

Cine este Oana Tomoiagă

Născută în pitoreasca zonă a Maramureșului, Oana Tomoiagă are 33 de ani. Încă din copilărie a fost o fire energică și băiețoasă, fiind fascinată de tradiții și de folclorul românesc.

Despre modul în care a venit pe lume și despre copilăria sa, cântăreața a vorbit de-a lungul timpului cu un umor aparte, recunoscând că nu a fost un copil dorit de mama ei la început și că micile neînțelegeri de familie s-au transformat mai târziu în amintiri amuzante.

„Am o soră mai mare, iar mama își dorea un singur copil. Nu am fost un copil dorit de către mama mea în prima fază. În momentul în care a rămas însărcinată, mama era supărată… dar tata i-a zis să păstreze copilul neapărat. Tatăl meu este înnebunit și în ziua de azi după fete. Eu am fost băiatul casei, jucam fotbal, mă băteam cu copiii”, a declarat ea în urmă cu ceva timp pentru Star Popular.

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Cariera muzicală și ascensiunea în folclorul românesc

Dragostea pentru muzica populară a determinat-o pe Oana Tomoiagă să urmeze studii de specialitate și să își dedice întreaga activitate conservării folclorului din zona Maramureșului. Odată cu finalizarea facultății, cariera ei a luat avânt, lansând piese apreciate de iubitorii de muzică tradițional.

Ascensiunea sa în industria muzicală s-a realizat prin muncă și dăruire, artista devenind o prezență constantă la emisiunile TV folclorice și la diverse evenimente din țară. De asemenea, prietenia strânsă cu Mirela Vaida i-a adus oportunitatea de a participa la show-ul de televiziune Asia Express, experiență pe care ambele o consideră provocarea vieții lor.

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Viața personală și tragedia trăită chiar în ziua nunții

Pe plan personal, viața Oanei Tomoiagă a fost plină de provocări. Imediat după terminarea facultății, la vârsta de 22 de ani, artista a decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească cu partenerul ei de atunci, Șerban Horj. Ceea ce trebuia să fie cea mai fericită zi din viața ei s-a transformat însă într-un adevărat șoc din cauza unui incident tragic petrecut chiar la petrecere.

„După ce am terminat facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid, pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Unul dintre invitați, din păcate, după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima… și a decedat. A fost un șoc pentru mine. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare, dar a doua zi mi-au spus că a murit. Mama știa, dar m-a protejat în noaptea aceea”, a povestit Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiagă a divorțat după 3 ani de la nuntă

Deși nunta a fost un moment intens, mariajul celor doi nu a rezistat în timp. După doar trei ani și jumătate de căsnicie, Oana Tomoiagă și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, din această relație s-a născut cea mai mare binecuvântare din viața interpretei: fiul ei, Vlad, care are în prezent 12 ani.

„Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat. Căsnicia noastră a durat 3 ani jumătate, iar când am divorțat Vlad avea doar 2 ani. Am rămas în relații bune de dragul copilului”, a mărturisit artista.

Artista mărturisește că fiul ei este motivul principal pentru care își găsește energia de a trece peste orice obstacol și că încearcă să fie o mamă devotată, îmbinând programul încărcat al concertelor cu educația băiatului.

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Sursă foto: Instagram

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