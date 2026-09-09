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Lori Loughlin, celebra actriță din Full House, a depus actele de divorț pe 4 septembrie 2026, la un an după despărțirea de soțul său, designerul Mossimo Giannulli. Cei doi au fost căsătoriți timp de aproape 28 de ani.

Lori Loughlin și Mossimo Giannulli divorțează

Pe 4 septembrie 2026, Lori Loughlin, celebra actriță din „Full House”, a depus oficial actele de divorț împotriva soțului său, designerul Mossimo Giannulli, după 28 de ani de căsnicie.

Documentele instanței, obținute de People, indică drept motiv diferențele ireconciliabile, iar data separării a fost stabilită pe 25 august 2025. Despărțirea celor doi fusese confirmată public încă din octombrie 2025 de reprezentanta actriței, Elizabeth Much.

Loughlin, în vârstă de 62 de ani, și Giannulli, de 63 de ani, s-au căsătorit în noiembrie 1997 și aveau un contract prenupțial încheiat înainte de nuntă, amendat în 2015. Cuplul are două fiice adulte: Isabella Rose, 27 de ani, și Olivia Jade, 26 de ani.

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O relație marcată de scandaluri

Despărțirea lor nu i-a luat prin surprindere pe apropiați, având în vedere evenimentele din ultimii ani. În 2020, cuplul a fost implicat în infamul scandal al admiterilor universitare, fiind acuzați că au plătit 500.000 de dolari pentru a-și înscrie fiicele la Universitatea din California de Sud, sub pretextul că acestea ar fi fost sportive de performanță.

Cei doi au pledat vinovați pentru fraudă prin poștă și prin transfer bancar. Loughlin a petrecut două luni în închisoare, iar Giannulli cinci luni.

Un apropiat al cuplului a declarat pentru People că „lucrurile nu au mai fost niciodată la fel după ce au trecut prin scandalul admiterilor și prin condamnările la închisoare”.

Potrivit unei surse apropiate, prietenii lui Lori Loughlin au fost alături de ea în timpul separării.

„Nu îl plac deloc pe Mossimo. Sunt foarte supărați pe el”, a declarat sursa.

O altă persoană apropiată a cuplului a menționat în ianuarie că, deși Lori Loughlin încă era „extrem de furioasă” pe Mossimo Giannulli, aceasta își dorea ca procesul de separare să fie unul discret.

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Lori Loughlin a revenit la viața publică

După separare, Lori Loughlin pare să-și fi concentrat energia pe propria ei revenire. La 31 august 2026, actrița a reapărut pe Instagram pentru prima dată după șapte ani de absență, timp în care își ștersese contul în urma scandalului.

În plus, aceasta a început să-și reconstruiască cariera actoricească, apărând în seriale precum „Curb Your Enthusiasm”, „Blue Bloods” sau spin-off-ul „When Calls the Heart: When Hope Calls”. De asemenea, a jucat în „When Hope Calls: A Country Christmas” și în seria de mistere Hallmark, „Garage Sale Mystery”.

În timp ce Lori Loughlin pare să fi găsit o nouă direcție în viață, surse apropiate sugerează că reconcilierea cu Giannulli este puțin probabilă.

„Lori se simte trădată. Sunt în locuri foarte diferite acum și este improbabil să-și mai găsească drumul înapoi unul către celălalt”, a declarat un apropiat.

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SUrsă foto: Profimedia, Getty

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