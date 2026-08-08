Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori înainte de a divorța: „Și-a făcut listă cu femeile”

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Saveta Bogdan a dezvăluit ă a fost înșelată de fostul soț de 83 de ori, înainte de a divorța. Artista a aflat adevărul dintr-o listă ținută de acesta, dar a decis să-l ierte pentru binele fiicei lor.

Saveta Bogdan, înșelată de 83 de ori de fostul soț

Saveta Bogdan a vorbit deschis despre un capitol dureros al vieții sale: trădările din timpul căsniciei. Deși a fost înșelată de 83 de ori, artista a ales să meargă mai departe cu capul sus.

Cu o sinceritate dezarmantă, interpreta de muzică populară a mărturisit că a aflat despre infidelitățile fostului său soț abia după divorț.

„Pe lista asta sunt mai mult… mai mult de 83 de ori. Eu am spus cu aproximație. (…) El le trecea pe listă. Și-a făcut listă cu femeile și fiica mea, după ce am divorțat, mi-a zis să stau pe canapea să îmi spună ceva și mi-a arătat lista cu femeile cu care tatăl ei a avut treabă. Am zis: «Lasă-l, mamă, să fie sănătos»”, a povestit artista pentru Saveta Bogdan pentru Spynews.

Chiar și în fața unei astfel de trădări, artista a ales să ierte. Nu pentru fostul său partener, ci pentru liniștea sa sufletească și pentru binele fiicei lor.

„Am iertat pentru că trebuie să iertăm. Am zis că e tatăl fetei mele… El mereu îmi scotea ochii. Îmi spunea că el din cauza mea, că eu plecam în spectacole, în turnee, și el rămânea singur. Singurătatea îl făcea să se ducă la alte femei. Nu că nu am fost o bună gospodină sau nu am fost alături de el. Eu chiar am câștigat bine și nu a dus lipsă de bani. Și el aducea bani, dar nu aducea cât aduceam eu. Eu câștigam mult mai bine ca el”, a explicat Saveta Bogdan.

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Cum a reușit să treacă peste dezamăgire

Saveta Bogdan a demonstrat că, indiferent de obstacole, o femeie puternică știe să găsească resurse pentru a merge mai departe. Deși fostul ei soț, pe care l-a descris ca fiind „un om foarte deștept” și „un pic fustangiu”, a avut o influență semnificativă asupra vieții sale, artista a reușit să-și păstreze demnitatea și să-și construiască un drum propriu.

„El avea o funcție foarte mare, era un băiat foarte deștept, știa șapte limbi străine și femeile… Era un pic fustangiu, mai bine zis”, a adăugat Saveta Bogdan cu o notă de umor amar.

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Cu ceva timp în urmă, artista a făcut un pas important pentru liniștea sa și a familiei: și-a organizat testamentul.

„Fata mea a venit din America, pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu și am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie”, a dezvăluit ea pentru publicația menționată anterior.

Sursă foto: Facebook

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