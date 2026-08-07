Andreea Popescu și-a făcut noi operații estetice. Cum arată acum influencerița: „Sunt eu, în caz că nu mă recunoașteți”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu (42 ani) a trecut prin noi transformări estetice care includ intervenții pentru față și abdomen. La doar câteva zile după operație, influencerița le-a arătat fanilor ei primele rezultate ale intervențiilor sale.

Andreea Popescu și-a făcut noi operații estetice

Andreea Popescu și-a luat inima în dinți și a trecut printr-o transformare estetică mult așteptată. După o intervenție chirurgicală care a vizat atât zona feței, cât și abdomenul, influencerița își dedică acum timpul procesului de recuperare și urmărește cu optimism rezultatele care încep să se contureze.

Vedeta a revenit la clinica unde a fost operată pentru primele ședințe de recuperare, menite să accelereze vindecarea, în special în zona abdomenului.

Cu sinceritatea care o caracterizează, Andreea Popescu a împărtășit cu urmăritorii săi detalii despre starea ei post-operatorie.

„Sunt eu, în caz că nu mă recunoașteți încă. Aveți puțină răbdare să treacă vânătăile și umflăturile. La trei zile am venit la recuperare cu toate aparatele minune din clinica doamnei doctor”, a scris ea pe Instagram, subliniind că aceste urme sunt firești și vor dispărea treptat.

Citește și: David Pușcaș, ironii la adresa Luminiței Anghel: „Nu are ce să-mi lase mama, ce să-mi lase? Rochiile ei de scenă?”

Citește și: Daiana Prodan de la „Insula iubirii”, de nerecunoscut. Radu Vâlcan, uimit de schimbarea fostei concurente: „WOW!”

Influencerița își dorea de mult să facă câteva schimbări

Transformarea nu a fost o decizie de moment. Andreea Popescu vorbea de câteva săptămâni despre intenția de a face aceste schimbări, iar acum planurile sale au devenit realitate.

În ultimele zile, prezența ei pe rețelele de socializare a fost redusă, lucru remarcat de fanii săi. Curând după externare, aceasta le-a explicat celor care o urmăresc că a fost internată pentru intervențiile dorite și că timpul petrecut în spital i-a limitat activitatea online.

Citește și: Bianca Pop de la „Insula iubirii” s-a despărțit de tatăl copilului ei: „A fost o decizie deloc ușoară”

Citește și: Mihaela Rădulescu, eliminată de pe pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a declarat influencerița, dând asigurări că se simte bine și că este nerăbdătoare să împărtășească întreaga experiență.

Deși urmele operației încă sunt vizibile, Andreea Popescu se declară mulțumită de progresul pe care îl observă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News