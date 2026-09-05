Naomi Hedman, despre intervențiile estetice și lupta cu propriile nesiguranțe legate de aspectul fizic. „Da, mi-am făcut! Este mai mult despre echilibru și a mă simți bine în pielea mea!”

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Naomi Hedman a făcut dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice, lupta cu nesiguranțele și stilul de viață care o ajută să se mențină în formă. Modelul internațional a abordat deschis subiecte adesea considerate tabu, vorbind despre modul în care își gestionează percepția asupra propriei persoane, dar și despre pasiunea sa mai puțin cunoscută pentru filosofie și psihologia umană.

Ce operație estetică și-a făcut vedeta

Întrebată despre intervențiile la care a recurs de-a lungul timpului, Naomi Hedman nu a ezitat să recunoască faptul că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o schimbare fizică. În ceea ce privește silueta sa, vedeta pune totul pe seama geneticii și a unui stil de viață echilibrat învățat încă din copilărie, refuzând să vadă îngrijirea personală ca pe o povară.

„Da, mi-am făcut sânii la Dr. Delbani, este extraordinar. În rest, am fost mereu natural destul de slabă, am genetică bună, un metabolism rapid și am fost crescută să mănânc sănătos și să fiu activă. Nu sunt chiar o «gym girly», așa că trebuie să găsesc moduri distractive de a face mișcare, precum mersul pe jos, dansul sau cursurile de pole. Nu am văzut niciodată grija față de mine ca pe un «sacrificiu», este mai mult despre echilibru, self care și a mă simți bine în pielea mea”, a mărturisit Naomi Hedman, într-un interviu pentru viva.ro.

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Reacție fermă privind stereotipurile din lumea modei

Modelul a ținut să tragă un semnal de alarmă în privința etichetelor puse frecvent femeilor care lucrează în industria modei. Naomi Hedman a punctat că problemele grave de sănătate nu trebuie tratate cu superficialitate și nici asociate automat cu o anumită profesie.

„Cred că este important să fim atenți la modul în care discutăm despre aspectul fizic, mai ales când este pus lângă subiecte precum tulburările alimentare. Acestea sunt afecțiuni serioase de sănătate mintală și nu ar trebui asociate casual cu aspectul cuiva sau cu profesia lui. Cred că este important și să contestăm stereotipul conform căruia toate modelele se confruntă cu tulburări alimentare. Este o problemă foarte complexă care vine din factori psihologici și emoționali mult mai profunzi și nu cred că este corect sau precis să fie atașată unei întrebări despre aspect”, a explicat ea.

Lupta cu propriile nesiguranțe și capcanele minții

Deși este considerată una dintre cele mai frumoase femei, Naomi Hedman a recunoscut că se confruntă la rândul ei cu momente de nesiguranță. Vedeta a explicat că a învățat să își controleze gândurile și să nu mai lase analiza excesivă să îi afecteze starea de spirit.

„Da, bineînțeles că am nesiguranțe. Cred că toată lumea are, chiar dacă nu le arată întotdeauna. În ceea ce mă privește, principalul lucru cu care nu sunt întotdeauna mulțumită este faptul că mintea mea le poate crea uneori din senin. Am învățat că o mare parte din nesiguranță nu corespunde neapărat realității, ci este doar o chestiune de gânduri, percepții și analize excesive.

Așa că încerc să nu mai acord prea multă importanță acestor gânduri. Mă străduiesc să fiu mai îngăduitoare cu mine însămi și să nu las mintea să fie mai puternică decât realitatea”, a declarat Naomi Hedman.

Foto – Facebook / Instagram

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