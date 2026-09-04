Adrian Mutu, despre căsnica cu Sandra după 10 ani de relație: „Apreciez multe la ea!” Ce spune despre debutul ei în televiziune

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Adrian Mutu a vorbit deschis despre secretul mariajului său cu Sandra, la un deceniu de la începutul poveștii lor de dragoste, oferind detalii despre modul în care depășesc neînțelegerile și se susțin reciproc. Fostul mare internațional și soția sa formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public românesc, reușind să mențină un echilibru perfect în ciuda diferenței de vârstă de 14 ani și a provocărilor apărute de-a lungul timpului.

Un deceniu de căsnicie bazat pe respect

Istoria relației lor a început simbolic pe o plajă din Cuba pe 1 ianuarie 2016, fiind oficializată ulterior prin cununia civilă din România în februarie 2017. Din povestea lor de iubire s-a născut Tiago, fiul lor care întregește tabloul unei familii numeroase, alături de ceilalți trei copii ai fostului fotbalist din mariajele anterioare, Mario, Adriana și Maya.

Aflat la al treilea mariaj, Adrian Mutu a găsit alături de Sandra liniștea și stabilitatea pe care și le-a dorit. În prezent, când partenera sa traversează o etapă profesională nouă alăturându-se echipei Antena Stars pentru a prezenta „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, fostul sportiv este pregătit să îi întoarcă toate gesturile de sprijin primite în ultimii ani.

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„O susțin. Poate să facă tot ce își dorește și tot ce își propune. Cu siguranță are emoții, fiindcă e o lume pe care nu o cunoaște. Eu cred că merită să fie unde este acum. În cadrul familiei, apreciez multe la ea: răbdarea, înțelepciunea, susținerea de care mi-a dat dovadă de peste zece ani. A venit rândul meu să susțin acest proiect al său. Respectul reciproc și dragostea”, a declarat Adrian Mutu, pentru Știrile Antena Stars.

Secretul gestionării neînțelegerilor din viața de cuplu

Reacția Sandrei Mutu este la fel de plină de apreciere la adresa partenerului ei de viață. Deși recunoaște că emisiile televizate îi aduc provocări emoționale mari, ea se bazează necondiționat pe devotamentul soțului ei față de tot ceea ce înseamnă familia lor. De altfel, chiar dacă nu au trecut prin conflicte majore, cei doi admit că există momente în care au păreri diferite, însă comunicarea rămâne cheia principală prin care depășesc orice obstacol.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim”, a explicat Sandra Mutu.

Cât despre momentele în care opiniile nu coincid, soția fostului fotbalist recunoaște cu umor că găsesc de fiecare dată o cale de mijloc, chiar dacă negocierile se încheie de cele mai multe ori în favoarea ei.

„Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a concluzionat Sandra Mutu.

Foto – Facebook / Instagram

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