Ce cadouri a primit Laurențiu Reghecampf Jr. de majorat. Anamaria Prodan i-a cumpărat lui Bebeto un bolid de lux: „E prințul meu”

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Laurențiu Reghecampf Jr. și-a sărbătorit majoratul pe 31 august alături de familie, apropiați și prieteni. Fiul Anamariei Prodan a petrecut toată noaptea cu lăutari și a primit cadouri de sute de mii de euro.

Bebeto, cadouri spectaculoase de ziua lui, la 18 ani

Fiul Anamariei Prodan și-a sărbătorit majoratul cu mare fast. Impresara a vorbit despre cadourile pe care i l-e a făcut lui Bebeto și despre cât de important este ca acesta să pornească în viață fără grija zilei de mâine.

Printre cadourile primite de Laurențiu Reghecampf Jr. se numără un duplex în Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai. Anamaria Prodan este foarte mândră de fiul ei și spune că și-a dorit să îi ofere măcar o parte din ce a primit ea de la mama ei, Ionela Prodan.

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„Este prințul meu și, după evenimentele din viața mea, mi-am făcut o promisiune: să ofer copiilor mei măcar jumătate din ce mi-a oferit mama mie. M-a ajutat Dumnezeu enorm. Așa își va începe Laurențiu Jr. viața, fără grija zilei de mâine. Este un copil minunat, care nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică problemă.

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A terminat școala perfect, a intrat la facultate fără probleme. Este stâlpul familiei noastre. Rebecca și Sarah îl iubesc fără limite, Nuți și Victor la fel. Este prințul nostru și îl iubim fără margini”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.

Majorat plin de lux și opulență

Petrecerea de majorat a lui Bebeto a fost plină de lux și opulență. Alături de el au fost cele mai importante persoane din viața lui, mama lui, surorile, Nu-ți, dar și mulți prieteni apropiați.

Anamaria Prodan a postat un videoclip de la petrecere și i-a transmis fiului ei un mesaj emoționant.

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Impresara l-a asigurat că, indiferent de drumul pe care îl va alege în viața, îi va fi mereu alături. Ea l-a învățat să țintească sus și să se bucure de începutul vieții sale de bărbat.

„18 ani. Și toată viața înainte.

Astăzi nu sărbătoresc doar ziua în care ai devenit major. Sărbătoresc începutul vieții tale de bărbat. Începutul unui drum pe care, de acum, îl vei construi singur, cu alegerile, ambiția, caracterul și puterea ta. Pleacă în viață cu aripile larg deschise și nu te uita înapoi. Țintește sus. Mai sus decât îndrăznești astăzi să visezi.

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