Sarah Dumitrescu, în al nouălea cer. Fiica Anamariei Prodan este răsfățată de iubit

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Sarah Dumitrescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei. Fiica Anamariei Prodan radiază alături de partenerul său de viață. Ea a avut parte de o surpriză romantică, pe care a împărtășit-o cu fanii.

Sarah Dumitrescu, răsfățată de iubit

Fiica Anamariei Prodan are de mai mult timp un iubit cu care se înțelege extrem de bine. Deși a preferat să fie discretă cu privire la viața ei amoroasă, tânăra s-a mai afișat cu partenerul ei, odată ce lucrurile au devenit mai serioase.

Sarah are un partener romantic și atent și deja s-a afișat alături de acesta în mai multe ipostaze romantice, semn că o tratează extrem de bine și are toate motivele să fie fericită.

Recent, Sarah a primit un buchet de bujori roșii care a luat-o prin surprindere. Impresionată, fiica Anamariei Prodan a pozat buchetul și l-a postat pe internet.

”Sunt norocoasă și binecuvântată să fiu iubită de tine”, a scris tânăra, împărtășind cu urmăritorii ei cadoul pe care l-a primit de la partener.

Ea a primit de la mama ei mai multe sfaturi, atât de viață, cât și în ce privește relația de cuplu pe care o are.

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”Dragostea înseamnă pasiune, obsesie, ceva fără de care nu poți trăi. Eu aș zice…„îndrăgostit/ă până peste urechi”. Găsește pe cineva pe care să-l poți iubi la nebunie și care să te iubească la fel…Cum îl găsești? Nu-ți mai asculta mintea, ascultă-ți inima!”, a scris într-o potare distribuită de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, relație cu Ronald Gavril

Anamaria Prodan are de mai mulți ani o relație cu sportivul Ronald Gavril. Este prima relație pe care impresara a avut-o după divorțul de Laurențiu Reghecampf.

Pugilistul este născut în Bacău și stabilit în Las Vegas de mai bine de 10 ani. Acesta activează în boxul profesionist și are o avere estimată la aproximativ 5 milioane de dolari.

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Cei doi au discutat deja despre căsătorie și au spus că nu vor să facă un eveniment de dragul de a îl face.

„Ronald mi-a adus liniștea sufletească, este un om care îți dă încredere, care te apreciază, te respectă, te divinizează și nu te face de râs. Cu el nu ai decât să deschizi aripile și să zbori din ce în ce mai sus.

Nici eu, nici Ronald, noi nu avem chestia asta: trebuie să facem o nuntă să vadă lumea! Noi nu avem nimic de demonstrat nimănui. Dacă eu astăzi trăiesc frumos, de ce m-ar interesa să fac ceva pentru lume?!

Ai văzut că la 50 și la 51 de ani mi-am făcut zilele de naștere în club, cu sute de invitați. Astăzi, însă, am învățat că eu trebuie să contez, nu gura lumii. Dacă eu sunt mulțumită, liniștită, fericită, eu pot să dau copiilor mei, prietenilor mei, oamenilor dragi mie ce este mai frumos din sufletul meu”, a spus Anamaria Prodan.

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