Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar, relație tensionată la doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană. De la ce a pornit conflictul: „Este doar fabulația ei”

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La doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană, Gabriela Lucuțar și Adriana Bahmuțeanu sunt implicate într-un scandal public. “Regina întunericului” neagă acuzațiile privind munca sa, afirmând că jurnalista răspândește minciuni care îi afectează imaginea și afacerea.

Adriana Bahmuțeanu și Gabriela Lucuțar, tensiuni publice la doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană

Tensiuni majore între Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului”, și Adriana Bahmuțeanu, la aproape doi ani de la dispariția omului de afaceri Silviu Prigoană. Acuzațiile și replicile dure au luat amploare, iar conflictul dintre cele două femei pare departe de a fi rezolvat.

Totul a început de la afirmațiile făcute de Adriana Bahmuțeanu în spațiul public, care au vizat activitatea profesională a Gabrielei Lucuțar, proprietara unei firme de servicii funerare.

Gabriela Lucuțar a ieșit public pentru a respinge ferm acuzațiile care i-au fost aduse. Într-o intervenție la emisiunea lui Dan Capatos, ”Regina Întunericului” a negat că ar fi fost vreodată prietenă cu Adriana Bahmuțeanu, subliniind că atacurile pe care le primește îi afectează imaginea și afacerea.

„În ceea ce privește tot ceea ce fac eu, este doar fabulația ei și să-i fie rușine pentru ce spune. Eu întotdeauna respect pe toată lumea, îmi văd de treaba mea, niciodată nu deranjez pe nimeni și nu vreau să fiu deranjată. Pe mine mă deranjează mai puțin că nu mă cunoaște. Dar, în momentul în care încerci să inventezi lucruri despre ceea ce fac eu, despre profesia mea, despre profesionalismul meu, despre activitatea mea, care să-mi afecteze afacerea… Numai oamenii care ar putea să aibă o puțină doză de inteligență ar putea să creadă așa ceva”, a declarat aceasta.

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Acuzații de „ritual satanic” la înmormântare

Unul dintre cele mai controversate puncte ale conflictului este acuzația lansată de Adriana Bahmuțeanu, care susține că Gabriela Lucuțar ar fi organizat un „ritual satanic” la înmormântarea lui Silviu Prigoană.

”Regina Întunericului” a respins categoric aceste acuzații, arătându-se indignată de cuvintele folosite împotriva ei.

„Niciodată în viața asta nu am vorbit sau nu voi vorbi urât despre trupurile neînsuflețite. Dacă tu îți permiți să râzi și să vii să faci… nu este problema mea. Nu mă interesează. Dar trebuie să facem o analiză a momentului. Era vorba despre un deces. Doamna suferea după fostul soț? Nu mi s-a părut că e obosită. Eu n-am jignit-o niciodată. Aș putea, dar nu mă cobor la un astfel de nivel”, a declarat Gabriela Lucuțar.

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În ciuda tensiunilor cu Adriana Bahmuțeanu, Gabriela Lucuțar își continuă activitatea și se concentrează pe renovarea spațiului unde își desfășoară afacerea.

În aceeași emisiune, ea a explicat că își dorește ca procesul să fie finalizat până la începutul lunii decembrie.

„Îmi văd de drumul meu, de treaba mea. Nu accept ca activitatea să-mi fie pătată de invenții”, a punctat ea.

Gabriela Lucuțar și Adriana Bahmuțeanu au intrat în conflict după ce Lucuțar s-a ocupat de funeraliile lui Silviu Prigoană. Deși relația dintre cele două nu a fost niciodată apropiată, declarațiile jurnalistei și reacțiile ferme ale „Reginei Întunericului” au adâncit prăpastia dintre ele.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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