Horia Brenciu, dezvăluiri despre noul sezon Vocea României și Irina Rimes: „O să facă un anunț neașteptat”

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Horia Brenciu a vorbit deschis despre ce urmează să se întâmple în noul sezon Vocea României, dar și despre anunțul neașteptat pe care Irina Rimes îl va face încă din primele ediții ale show-ului.

Horia Brenciu, despre anunțul neașteptat al Irinei Rimes la Vocea României

Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România, pregătește un anunț neașteptat la începutul noului sezon Vocea României, care debutează în această seară la Pro TV, de la ora 20.30. Potrivit informațiilor oferite de Horia Brenciu, cântăreața ar putea să-și ia rămas-bun de la scaunul de antrenor, după șapte ani de prezență pe platoul emisiunii.

„Irina este o femeie foarte sensibilă și specială. Prima mea emisie cu ea a fost Vocea României în 2019, acum 7 ani. Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la Vocea României, potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a declarat Horia Brenciu pentru Libertatea.

Decizia artistei pare să fie influențată de prioritățile personale și profesionale, deși nu a fost făcută publică o explicație oficială.

„Probabil, nu și-a dat niciun motiv pentru retragere, dar cred că sunt multe la mijloc. Probabil că dorește să-și facă o familie, vrea să ia în serios chestiunea asta. Uită-te la mine, dacă ai concerte în permanență și trebuie să te duci în stânga și în dreapta, nu e prea ușor să fii bun pe toate planurile”, a adăugat Horia Brenciu.

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Ce spune antrenorul despre noii concurenți

Chiar dacă plecarea Irinei Rimes ar putea schimba dinamica show-ului, Horia Brenciu este încântat de noul sezon al emisiunii. Antrenorul promite că ediția din acest an va aduce în fața publicului cele mai bune voci din istoria competiției.

„Mă bucur foarte mult de un nou început. Fiecare toamnă este, de fapt, un început, chiar dacă se termină un ciclu, chiar dacă se termină o vară. Conform melodiei, ”Septembrie, luni”, ceva începe, ceva se termină. De fiecare dată când se termină un sezon de Vocea României, îți pui problema: «Dar oare anul viitor vor veni la fel de bune voci cum au fost anul acesta?». Ei bine, anul ăsta avem cele mai bune voci din toate timpurile și mă bucur că unele dintre ele au intrat în echipa noastră, a lui Theo și a mea”, a spus el.

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În ceea ce privește colaborarea cu Theo Rose pe scaunul dublu, Horia Brenciu a subliniat că această echipă funcționează mai bine ca oricând.

„Cred că anul acesta ne-a fost cel mai ușor să alegem piesele. În același timp, ne-am înțeles cel mai bine. Theo are o personalitate puternică, după cum se poate intui, nici eu nu sunt de izbeliște, astfel încât anul ăsta ne-am înțeles foarte bine din toate punctele de vedere. Ceea ce am simțit este că ne încadrăm mai bine în ceea ce își dorește concurentul și alegem piese din ce în ce mai bune. Este foarte important ca unui concurent să-i alegi o piesă precum o femeie sau un bărbat se duce într-un magazin și își alege un costum sau o haină. Sunt și haine care ne plac foarte mult, dar nu ni se potrivesc. Așa e și în muzică, ne place de foarte multe ori să ne imaginăm că ne plac anumite lucruri, dar nu ni se potrivesc. Și cred că am făcut diferența anul ăsta foarte bine în alegerile noastre”, a concluzionat el.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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