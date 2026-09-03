Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Maurice Munteanu este una dintre cele mai influente, vocale și apreciate figuri din industria modei din România. Cunoscut publicului larg pentru stilul său inconfundabil, comentariile acide, dar extrem de avizate, și simțul umorului debordant, stylistul a acceptat una dintre cele mai mari provocări din cariera sa: participarea la show-ul de televiziune Asia Express.

Cine este Maurice Munteanu

Născut la București pe 3 ianuarie 1978, stilistul poartă în buletin numele de Marius Munteanu. Numele de Maurice l-a primit încă din copilărie de la familie și prieteni, devenind ulterior marcă înregistrată în spațiul public și în cariera sa artistică.

Iubitor de artă și frumos de la o vârstă fragedă, Maurice Munteanu a fost extrem de pasionat de teatru și cinematografie. A dat admiterea la Facultatea de Teatru, dorindu-și o carieră în actorie, însă drumul său s-a reorientat ulterior către universul vizual al modei și al stilismului, domeniu în care a devenit un reper indiscutabil în România.

Maurice Munteanu a dat admiterea la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” de trei ori fără succes. În martie 2025, Maurice a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost respins de la Actorie.

„Am dat la facultate de trei ori, am picat de fiecare dată ultimul. La proba monologului, asistentul îi șoptea lui Cojar. Pentru că nu auzea, a treia oară a zis atât de tare, încât am auzit și eu: «Nu-l luați pe ăsta la clasă, pentru că este homosexual». A folosit un cu totul și cu totul alt termen sinistru… Eu, la 18 ani, în proba de admitere la o universitate…”, a povestit Maurice Munteanu în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, găzduită de Marius Manole, la postul Acasă.

Citește și: Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite

Citește și: Dan Alexa, prima reacție după ce Andreea Popescu a recunoscut că au avut o relație: „Sinceritatea asta a ei debordantă o face specială”

Maurice Munteanu, despre experiența la Facultatea de Drept

După ce a fost respins la Actorie, Maurice Munteanu s-a reorientat și a urmat cursului Facultății de Drept, o facultate despre care a povestit că i-a „distrus echilibrul interior”.

„O facultate care mi-a distrus echilibrul interior, pentru că o detestam, pentru că nu mi se adresa și pentru că a fost un chin. A fost ceva sinistru, eram în prag de repetenție. Pentru că, pur și simplu, nu mă interesa. Eu trăiam în cu totul și cu totul altă dinamică a ce înseamnă cunoaștere”, a mai spus Maurice, în emisiunea lui Marius Manole.

Apoi, el s-a reorientat către Facultatea de Jurnalism. Din 2003, Maurice Munteanu lucrează în domeniul modei, iar din 2016 este o personalitate TV îndrăgită de publicul român.

Parcursul profesional: De la Fashion Editor la vedetă de televiziune

Cariera lui Maurice Munteanu în industria modei numără peste două decenii de activitate. De la pionierat în jurnalismul de modă, este Fashion Editor senior la revista ELLE România, unde a coordonat zeci de editoriale de modă spectaculoase, interviuri de colecție și campanii vizuale, la jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!”, unde a format generații de concurente și a educat publicul în materie de estetică, istoria modei și bun gust.

De asemenea, concurentul de la Asia Express 2026 realizează emisiuni de stil în mediul online, podcasturi și proiecte de consultanță de imagine pentru branduri internaționale și vedete autohtone.

Citește și: Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”

Citește și: Aventuri de neuitat și momente de șoc în Asia Express 2026: Loredana Chivu a ajuns în casa unui exorcist, iar Mirela Vaida a trecut prin clipe cumplite la un masaj

Viața personală: Eleganță, discreție și principii ferme

În spatele imaginii sofisticate de pe sticlă, Maurice Munteanu este o persoană discretă când vine vorba de viața sa privată. Rareori vorbește despre relațiile sale sentimentale, preferând ca atenția publicului să rămână concentrată pe proiectele sale profesionale.

Pe de altă parte, cunoscut pentru franchețea și autenticitatea sa, Maurice Munteanu a vorbit întotdeauna extrem de deschis despre orientarea sa sexuală, fiind una dintre persoanele publice din România care și-a asumat fățiș faptul că este homosexual.

Fashion editorul a mărturisit în mai multe interviuri că a conștientizat acest lucru încă din copilărie.

„Da, în copilărie. Cred că aveam 7-8 și nu știam ce se întâmplă. Mi se părea simpatic un vecin. Nu știam cum să interpretez asta. Am realizat că, da, e posibil să nu-mi placă Maricica, ci Gigel. Pentru mine asta nu reprezintă de problemă, m-am săturat să tot explic. În România, ne lovim de mentalități învechite. Mă dezgustă oamenii care aruncă cu piatra ca și cum ar fi fără de păcat. Nu am de ce să tac pentru că nu eu mi-am ales orientarea sexuală și asta este o tâmpenie sinistră. O istorie întreagă vorbește despre asta, nu trebuie să o mai fac și eu acum. Noua generație mi se pare pregătită, sunt mai deschiși la minte. Există o urmă de speranță”, declara Maurice Munteanu în vara anului 2021, la emisiunea „În oglindă”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maurice Munteanu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News