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Lumea muzicală este în doliu după pierderea uneia dintre vocile reprezentative ale jazzului contemporan. Cântăreața Cassandra Wilson, dublă câștigătoare a premiilor Grammy, a murit din cauze naturale în locuința sa, miercuri, 2 septembrie, informația fiind confirmată de Biroul Criminologic din comitatul Hinds, Mississippi.

Artista s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică inestimabilă și o carieră desfășurată pe parcursul mai multor decenii.

Mesajul familiei și al echipei de management

Trecerea sa în neființă s-a petrecut într-o atmosferă de liniște, alături de cei mai apropiați oameni din viața sa. Robert Torre, managerul de lungă durată al artistei, a transmis un mesaj plin de durere prin intermediul postului de radio de jazz WBGO.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Cassandrei Wilson, legendara artistă de jazz, laureată a premiilor Grammy. Cassandra Wilson s-a stins din viață în pace, acasă, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul ei.

Familia și prietenii apropiați cer cu respect să le fie respectată intimitatea în aceste momente dificile în care îi deplâng pierderea. Informații suplimentare privind serviciile funerare și pregătirile vor fi comunicate ulterior”, a precizat Robert Torre.

Omagii aduse de oficiali și colegi de breaslă

Născută în Jackson, Mississippi, la 4 decembrie 1955, artista a rămas mereu strâns legată de rădăcinile sale. Primarul orașului natal, John Horhn, a subliniat amprenta profundă pe care cântăreața a lăsat-o asupra comunității și a culturii internaționale.

„Jackson a pierdut o fiică extraordinară a orașului, iar lumea a pierdut o voce muzicală unică. Cassandra Wilson a purtat sunetul, spiritul și istoria statului Mississippi oriunde a ajuns muzica ei”, a transmis primarul John Horhn.

La rândul său, artistul Jon Batiste a adus un omagiu emoționant, amintindu-și de perioada de început a carierei sale, când a făcut parte din trupa de turneu a Cassandrei Wilson în urmă cu aproximativ două decenii.

„Am învățat atât de multe de la ea și sunt atât de trist că s-a stins din viață. Avea un timbru vocal și o frazare inconfundabile, iar abordarea ei de a îmbina muzica folclorică, R&B-ul și muzica diasporei cu genuri experimentale și populare a avut un impact major asupra mea. A fost una dintre primele persoane care m-au luat într-un turneu mondial”, a scris Jon Batiste pe pagina sa de Facebook.

O carieră legendară și recunoaștere internațională

Pasiunea Cassandrei Wilson pentru muzică a început la o vârstă fragedă, studiind pianul de la 6 ani și debutând ca solistă în anii ’70. În anii ’80 s-a mutat la New York, unde a devenit membru fondator al colectivului M-Base. În 1992 a semnat cu prestigioasa casă de discuri Blue Note Records, lansând albumul „Blue Light ‘Til Dawn”.

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Valoarea sa artistică a fost reconfirmată prin obținerea a două premii Grammy, primul pentru albumul „New Moon Daughter” (1995), iar cel de-al doilea pentru materialul „Loverly” (2008). Ultimul său album de studio, „Coming Forth by Day”, lansat în 2015, a fost conceput ca un omagiu adus legendarei Billie Holiday. De-a lungul timpului, a colaborat și lansat piese alături de nume mari precum The Roots, Wynton Marsalis și Elvis Costello.

Devotamentul neclintit pentru muzica jazz

Lupta și pasiunea pentru acest gen muzical au fost constante pe parcursul întregii sale vieți. Într-un interviu acordat în 2017 pentru publicația The Harvard Gazette, regretata artistă a vorbit despre provocările și frumusețea alegerii acestui drum artistic.

„Cred că te expui mereu la suferință atunci când alegi jazzul, indiferent de epocă. Vine pur și simplu la pachet cu propriile provocări, din cauza naturii acestei muzici. Și te împinge de la spate. Trebuie să fii foarte puternic pentru a face asta.

O alegi pentru că ai o căutare, o dorință aprinsă și simți o legătură cu această tradiție. Cred că este o preocupare cu adevărat nobilă și i-aș încuraja pe cei puternici și rezistenți: da, urmați-o — pentru că în această muzică există întotdeauna un alt nivel la care poți ajunge. Nu cred că eu sunt ultima”, mărturisea Cassandra Wilson.

Foto – Profimedia

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