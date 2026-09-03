Anca Pandrea, înmormântată lângă Iurie Darie. Imagini dureroase de la ceremonia funerară. Cine a venit să-și ia „adio” de la regretata actriță

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Anca Pandrea s-a stins din viață pe 31 august, la vârsta de 80 de ani. Actrița a fost înmormântată astăzi, 3 septembrie 2026. Ea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, pe care le-a ținut ascunse față de apropiați. Aceasta și-a dorit să fie înmormântată lângă soțul ei, Iurie Darie.

Anca Pandrea, înmormântată lângă soțul ei, Iurie Darie

Durere fără margini în ziua înmormântării Ancăi Pandrea. Actrița a fost înhumată astăzi, iar la biserică a ajuns și sora ei, care a fost însoțită de cadre medicale, pentru că nu se poate deplasa decât cu ajutorul unui scaun cu rotile, conform imaginilor de la înmormântare.

În sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței au fost așezate o cruce și o icoană cu Maica Domnului.

Pachetele pentru pomană, ambalate în pungi albe din hârtie, conțin alimente tradiționale: colaci, cozonaci mici, friptură cu orez, fursecuri, colivă, precum și sticle cu apă și băuturi răcoritoare, notează viva.ro.

Foto: Dumitru Anghelescu / Libertatea

Anca Pandrea a murit pe 31 august, lăsând un gol imens în lumea teatrului românesc. În ultimii ani, actrița se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, iar pierderea partenerului său de viață, Iurie Darie, a lăsat-o cu o mare suferință peste care nu a putut trece niciodată.

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Artista suferea de probleme cardiace, dar și de insuficiență pulmonară. Totodată, ea se lupta cu o formă de cancer, despre care a ales să nu vorbească prea multe nici măcar cu apropiații.

Anca Pandrea va fi înmormântată astăzi, 3 septembrie, în locul în care se află și Iurie Darie, cel despre care spunea că a fost fost marea ei dragoste.

Familia și apropiații actriței au ajuns la slujbă, iar oamenii au venit să îi aducă un ultim omagie. O mulțime de coroane de flori au umplut biserica în care se ține slujba, semn că actrița a fost extrem de apreciată.

Cui a rămas casa actriței

Anca Pandrea a avut o casă în centrul Bucureștiului, nefiind știute alte detalii despre averea ei. Pentru că nu a avut copii, locuința va rămâne finei sale, Simina, așa cum declarase în urmă cu câțiva ani actrița.

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Actorul Victor Yila a vorbit despre cui rămâne casa.

„Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun”, a declarat actorul Victor Yila, la Spynews TV Live.

Anca Pandrea i-a dictat prietenei sale bune necrologul, tot ea fiind și cea căreia i-a spus despre ce boala suferă.

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„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are, nu îi spunea câte probleme sunt. Astăzi a trebuit tot eu să îi dau vestea surorii sale. Atât de greu a fost să îi anunț și toți prietenii. Este foarte greu (…) Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate (…) A avut mai multe dorințe pe care noi o să i le ținem”, a declarat prietena ei pentru sursa citată.

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