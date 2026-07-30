Ce semnifică sicriul alb în care a fost înmormântată Anastasia Piron. Tânăra a fost condusă pe ultimul drum 

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Cazul Anastasiei Piron a înduioșat o țară întreagă. Fata fusese dată dispărută, iar la scurt timp a fost găsită fără suflare. Oamenii legii iau în calcul ipoteza unei sinucideri, iar astăzi, Anastasia a fost condusă pe ultimul drum și își va dormi somnul de veci într-un coșciug alb. Alegerea a fost una plină de semnificație.

Anastasia Piron, condusă pe ultimul drum într-un coșciug alb

Anastasia Iris Piron a fost înmormântată joi, 30 iulie, în Brănești, localitatea în care aceasta și-a pierdut viața. Rude, familie, prieteni și cunoscuți au venit să își ia adio de la tânăra de 22 de ani care a încetat din viață după un accident feroviar.

Familia ei este distrusă de durere. Mama, tatăl și fratele Anastasiei au ales pentru aceasta un sicriu alb, care poartă o semnificație aparte.

Sicriele albe sunt alese adesea pentru semnificația pe care o poartă. Pentru multe familii, ele simbolizează puritatea, pacea și celebrarea vieții. Culoarea albă are o puternică încărcătură spirituală. În numeroase tradiții religioase și spirituale, albul este asociat cu puritatea și inocența. De asemenea, simbolizează divinitatea și este legat de lumină, cunoaștere și pace.

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În tradiția creștină, culoarea albă este adesea asociată cu aripile îngerilor, veșmintele albe sau reprezentările clasice ale lui Dumnezeu cu barbă albă. Pentru unii oameni, albul simbolizează sufletul, iar pentru alții reprezintă inima sau renașterea spirituală.

La o înmormântare, albul este văzut simbolistic ca un suflet pur care se întoarce la Dumnezeu, iar în sens bisericesc, albul înseamnă doliu și Lumină Divin, fiind asociat cu Învierea și speranța.

Din punct de vedere psihologic, albul este asociat cu curățenia, simplitatea, noile începuturi și reînnoirea.

Anastasia Piron avea doar 22 de ani

Tânăra a fost văzută ultima oară vineri, 24 iulie, după ce s-a întâlnit cu tatăl ei. Anastasia i-a spus că merge să învețe la bibliotecă. În aceeași, fata, în vârstă de 22 de ani, a fost lovită de tren în halta Brănești.

Ea nu avea acte asupra ei, așa că autoritățile nu au putut să o identifice pe loc. Tot pe 24 iulie, părinții au sesizat dispariția fetei la Poliție, iar oamenii legii au emis un mesaj Ro-Alert.

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Timp de două zile a fost căutată, însă fără succes. Pe 27 iulie, oamenii legii au confirmat că trupul victimei lovite de tren în halta Brănești este al Anastasiei, spre disperarea și durerea imensă a familiei și apropiaților.

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