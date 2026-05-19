Daniel Iordăchioaie a cântat dintr-o groapă, unei persoane decedate. Suma uriașă pe care a primit-o artistul pentru show-ul neconvențional

Daniel Iordăchioaie a trăit o experiență uluitoare! Artistul a dezvăluit că a fost plătit cu o sumă amețitoare pentru a cânta unei persoane decedate, într-o groapă adâncă de doi metri.

Daniel Iordăchioaie a cântat unui decedat dintr-o groapă de doi metri

Daniel Iordăchioaie, unul dintre cei mai cunoscuți artiști români ai anilor ’80-’90, a dezvăluit o poveste uluitoare din cariera sa, care ar putea concura ușor cu un scenariu de film. Într-un episod recent al podcastului realizat de Adrian Enache, artistul a povestit cum a ajuns să cânte unei persoane decedate, direct dintr-o groapă adâncă de doi metri, în schimbul unei sume amețitoare de 20.000 de dolari.

Totul a început într-o zi obișnuită, când Daniel Iordăchioaie stătea la coadă la farmacie. A fost recunoscut de un bărbat care i-a atras imediat atenția.

„Așteptam la rând. Eu niciodată n-am încercat să sar rândul, gen «Băi, sunt cutare, lăsați-mă în față». Era multă lume, eram penultimul. În fața mea era un frate de-al nostru, de o altă etnie decât a noastră, care m-a văzut. S-a apropiat de mine și a început: «Fratele meu! Să spună cineva ceva…!». Îmi era o rușine… M-a luat direct și m-a dus în față, peste toată lumea de la coadă”, a povestit artistul.

Incidentul s-a transformat rapid într-o invitație la nunta nepoatei acestui bărbat. Deși inițial a încercat să refuze politicos, intuind ce fel de atmosferă l-ar putea aștepta, Daniel Iordăchioaie a cerut o sumă exorbitantă, sperând că va scăpa de insistențe.

„Îți spun sincer, nu prea voiam. I-am cerut o sumă mare, ca să-l refuz politicos… i-am cerut vreo 20.000 de dolari, asta acum 30 de ani!”, a mărturisit acesta. Spre surprinderea sa, răspunsul a fost prompt: „Bine, facem pentru 20”.

De la nuntă la înmormântare

Câteva zile mai târziu, un copil a bătut la ușa artistului, aducând un plic cu 10.000 de dolari – avansul promis.

„Până în clipa aia, eu n-am văzut atâția dolari la un loc… dolari verzi, unul lângă altul, 10.000”, a spus cântărețul. Deși a fost copleșit de îndoieli, greutatea plicului și suma impresionantă l-au convins să accepte.

Ziua nunții a fost însă departe de a fi una obișnuită. Daniel Iordăchioaie a comandat un taxi, iar șoferul l-a avertizat subtil: „E ok dacă vă las la bulevard, la strada principală?” Ajuns la destinație, artistul a fost întâmpinat de o imagine șocantă: „Era o femeie complet dezbrăcată exact la poartă! Era un frig de crăpau pietrele. Am zis: Gata, aici e”.

În curte însă, lucrurile au luat o turnură și mai bizară.

„Lângă o groapă, ca un fel de mormânt, era un mormânt proaspăt, cu cruce, cu tot. Adică un om murise recent”, a descris el scena.

Când a încercat să-l găsească pe bărbatul care îl angajase, artistul s-a lovit de un „munte de om” care i-a spus că trebuie să cânte bunicului decedat.

„Bun, unde-i bunicul? Îi cânt aici la pământul proaspăt? Și mă duce la groapa aia. Eu zic: «Păi, groapa e goală». El zice: «Nu, nu, bunicul e aici jos. Trebuie să te ghemuiești aici». Și pentru că bunicul «nu auzea de sus», am fost obligat să cobor să-i cânt «la urechea lui». M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”, a povestit Daniel Iordăchioaie.

Deși scena pare desprinsă dintr-un film de groază, artistul privește acum cu umor experiența ieșită din comun, recunoscând că onorariul impresionant l-a determinat să accepte provocarea.

Sursă foto: Captură video

