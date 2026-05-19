Philipp Plein, petrecere luxoasă pe yacht în timp ce Andreea Sasu e în spital: „Adevărata comoară”

Philipp Plein, designerul cunoscut pentru stilul său excentric și extravagant, continuă să atragă atenția pe rețelele sociale cu luxul afișat, chiar și în momente delicate pentru familia sa. În timp ce iubita sa, Andreea Sasu, se află internată în spital din cauza unor probleme grave de sănătate, acesta a organizat o petrecere fastuoasă pentru a marca aniversarea fiului său, Rocket, care a împlinit 4 ani.

Philipp Plein, petrecere luxoasă pe yacht

Philipp Plein a transformat un yacht de 70 de metri într-o lume spectaculoasă a piraților, dedicată fiului său, Rocket Halo Ocean, și fraților acestuia, Rouge Sky Galaxy și Hurricane Thor Thunder.

Decorul a inclus baloane viu colorate, costume de pirați, hărți ale comorilor și un tort impresionant pe mai multe etaje.

„Pentru cea de-a 4-a aniversare a lui, […] adevărata comoară pe care o căutam nu a fost niciodată aurul. Amintirile valorează mai mult decât orice sumă de bani”, a transmis Philipp Plein într-un mesaj emoționant pe Instagram.

Cu toate acestea, evenimentul nu a fost lipsit de controverse. Mulți dintre fanii designerului au criticat decizia acestuia, acuzându-l că organizează astfel de festivități doar pentru a atrage atenția. Mai mult, unii au susținut că luxul și opulența nu pot înlocui sentimentele autentice și conexiunea directă cu copiii săi.

Designerul, mesaj pentru Andreea Sasu, internată în spital

În ciuda fastului petrecerii, designerul nu a uitat să-i dedice un mesaj emoționant iubitei sale, Andreea Sasu, care se află în spital de mai bine de o lună.

„Andreea luptă cu o forță incredibilă de aproape o lună și jumătate, iar noi o iubim mai mult decât pot exprima cuvintele. Ea este inima acestei familii. Ancora noastră”, a scris Philipp Plein în mediul online.

Totuși, starea de sănătate a româncei rămâne un mister, iar fanii continuă să ceară detalii despre situația acesteia. Cu toate că designerul a menționat-o în postările sale, nu a oferit informații clare despre motivul spitalizării.

Philipp Plein, în centrul mai multor controverse

Nu este prima dată când designerul german ajunge în centrul atenției pentru deciziile sale personale. O parte dintre urmăritorii săi au adus în discuție conflictul legal cu Lucia Bartoli, fosta sa parteneră din Marea Britanie, care luptă pentru custodia celor doi copii ai lor.

Aceștia consideră că este nedrept ca o mamă să fie separată de copiii săi, mai ales în momente speciale precum aniversările. De asemenea, alte voci l-au acuzat pe Philipp Plein că își expune constant viața personală în mediul online pentru a atrage atenția, în loc să acorde prioritate relațiilor autentice din familie.

Mai mulți internauți au subliniat că viața alături de Philipp Plein nu pare a fi atât de strălucitoare pe cât o arată fotografiile de pe rețelele sociale.

