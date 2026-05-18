Ianca Simion a absolvit facultatea. Răzvan Simion, marele absent din fotografiile de la absolvire. Imagini rare cu mama tinerei, Diana

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion și a fostei lui soții, Diana, a absolvit facultatea. Ianca a studiat la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. De la festivitatea de absolvire, Ianca a publicat mai multe fotografii, printre care și câteva alături de fratele ei, Tudor, și de mama ei și de soțul acesteia.

Ianca Simion a absolvit facultatea

Ianca Simion a absolvit Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Marele absent din imaginile de la absolvire a fost tatăl tinerei, prezentatorul TV Răzvan Simion, care a prezentat zilele acestea evenimentul dedicat împlinii a 700 de ani de la împlinirea a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighetu Marmației.

După despărțirea părinților lor, Ianca și fratele ei, Tudor, s-au mutat cu mama lor la Timișoara, însă au continuat să aibă o relație apropiată cu tatăl lor. Recent, într-un interviu pentru VIVA!, Ianca spus cum a afectat-o divorțul părinților.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată. Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni”, a declarat Ianca, pentru Viva.ro.

Citește și: Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”

Cum a fost influențată Ianca Simion de divorțul părinților ei

Ianca Simion recunoaște că despărțirea părinților și schimbările care au urmat au contribuit la maturizarea sa.

„Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un «old soul»”, a mărturisit tânăra.

În prezent, Ianca este activă în mediul online, unde are o comunitate de aproximativ 30.000 de urmăritori. Ea spune că este pasionată de cinematografie, fotografie, pictură și psihologie și că îi place atât să fie în fața camerei, cât și în spatele ei.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News