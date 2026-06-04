Cum și-a serbat Irinel Columbeanu ziua de naștere, la 69 de ani. A fost răsfățat cu caracatiță și tort

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Irinel Columbeanu a avut parte de o surpriză, înainte să împlinească 69 de ani. Un român din Chigaco a venit special în România ca să îl serbeze pe fostul milionar și pentru a îi aduce o Biblie, după a avut un vis profetic. Iată cum a petrecut Irinel Columbeanu ziua lui de naștere în avans și cât de bine s-a simțit.

Irinel Columbeanu, aniversare la restaurant

Irinel Columbeanu a fost răsfățat de Felician Vitca, un român stabilit în Chicago care i-a făcut o surpriză fostului milionar, la împlinirea vârstei de 69 de ani.

Cei doi s-au cunoscut când bărbatul stabilit în America a avut un vis profetic și a venit în țară să aducă o Biblie pentru Irinel Columbeanu.

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu.

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Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în S.U.A. la vârstă de 15 ani. După etape și bariere, domnul Burloi, de la Biserica „Limanuri bune” și Domnul Marasanul, de la Biserica „Buna Vestire”, din București, l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică”, povestește Felician Vitca, exclusiv pentru Click!

După venirea acestuia în România, Irinel Columbeanu s-a pocăit și s-a botezat.

Tort și caracatiță de ziua lui

Bărbatul a povestit cu câte bunătăți a fost răsfățat Irinel Columbeanu, care locuiește la azil de câțiva ani. Acesta a avut parte de un tort tiramisu, iar în meniu s-a regăsit și caracatiță, preferată lui Irinel.

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Mai mult, acesta a angajat o companie privată cu șofer și mașină ca să îl ducă pe fostul milionar la local.

„Am făcut comandă la tort tiramisu, dar în meniu au mai fost și caracatiță, preferata lui Irinel, icre, ficat de rață, piept de rață, mici, ciorbe, cârnați oltenești. Am ținut ziua mai repede, înainte de ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu, pentru că trebuia să revin pe 22 mai 2026 la Chicago.

O companie privată cu șofer și mașină a fost închriată, pentru deplasarea lui Irinel Columbeanu, de la Snagov, la București, și toate lucrurile au decurs bine. Irinel nu a fost singur și nu a fost uitat de cei din diaspora din Chicago.

Preotul Daniel Avram, de la Siliștea Snagovului, și Vladimir Puștan, de la biserica „Sfânta Treime”, din Beiuș sunt singurii care fac rugăciuni pentru Irinel Columbeanu, Ion Cassian și familia, dar și pentru mine”, a spus bărbatul.

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La petrecere au participat și directorul azilului, Ion Cassian, dar și o asistentă medicală, în cazul în care acestuia i s-ar fi făcut rău.

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