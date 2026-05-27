Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu: „A fost toată viața un frustrat”

Monica Tatoiu lansează acuzații dure la adresa fostului milionar Irinel Columbeanu, criticând managementul averii sale și afirmând că succesul său s-a datorat exclusiv sprijinului tatălui. Afacerista a vorbit și despre fosta soție a acestuia, Monica Gabor, care s-a mutat în SUA în urmă cu mai mulți ani.

Monica Tatoiu, critici dure la adresa lui Irinel Columbeanu

O viață plină de lux, petreceri și extravaganță – așa era cunoscut Irinel Columbeanu, unul dintre cele mai mediatizate personaje din România. Însă zilele de glorie ale fostului milionar par de mult apuse. Acum, la 69 de ani, Irinel locuiește într-un centru rezidențial din Ghermănești, după ce problemele de sănătate și pierderea averii l-au adus într-o situație dificilă.

Fiica sa, Irina, stabilită în Statele Unite alături de mama sa, Monica Gabor, îl sprijină îndeaproape, asigurându-se că primește îngrijirile necesare.

Cunoscută pentru opiniile sale tranșante, Monica Tatoiu a vorbit despre declinul lui Irinel Columbeanu, fără rețineri. Fosta femeie de afaceri consideră că fostul milionar nu și-a câștigat averea prin merit personal, ci datorită sprijinului tatălui său.

„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare. Irinel nu a fost niciun manager de bani, n-a avut nicio treabă cu managementul afacerilor, a fost băiatul lui tata. Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers”, a declarat ea pentru romaniatv.net.

Afacerista a continuat cu o serie de remarci acide: „Cuvântul este că s-a urcat scroafa în copac, iar Dumnezeu nu bate cu bățul. A fost toată viața un frustrat. Am avut și noi în gașcă unii care erau copiii lui tata și veneau la noi în gașcă doar pentru că aduceau băutură. Irinel merită ce i se întâmplă. El nu știa să facă afaceri”.

În schimb, Monica Tatoiu a avut doar cuvinte de laudă pentru Monica Gabor, fosta soție a lui Columbeanu: „Monica a evoluat extraordinar, este excepțională, s-a autodepășit”.

Din luxul de la Izvorani, în azil

În anii săi de glorie, Irinel Columbeanu trăia într-o vilă impresionantă la Izvorani, înconjurat de mașini de lux și o viață socială de invidiat. Însă toate acestea s-au risipit. Columbeanu a mărturisit că și-a pierdut averea după ce a vândut celebra vilă pentru 600.000 de euro, bani pe care i-a cheltuit pe „distracții, fete, mașini”.

„Știam că sunt ultimii bani, dar nu mi-a păsat”, a recunoscut el.

Astăzi, fostul milionar spune că și-a găsit liniștea în credință și lectură.

„Sunt bine. Sunt ok. Eu iau în glumă aceste zvonuri (n. red. – că a murit) pe care le mai aud câteodată! Nu îmi este teamă de moarte. Bunul Dumnezeu pe care l-am invitat destul de curând la volanul vieții mele știe întotdeauna ce face! Am trecut la baptism pentru că am ascultat un impuls intern…”, a declarat Irinel Columbeanu.

Viața retrasă din prezent îi oferă lui Irinel Columbeanu o liniște pe care pare să o fi găsit în religie.

„Cred că e mai inteligent să îmi petrec timpul citind Biblia. Nu prea mai ies. Biblia după Ioan citesc și îmi place”, a spus el.

Sursă foto: Facebook

