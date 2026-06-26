Irinel Columbeanu, dat în judecată. Fostul milionar de la Izvorani are facturi restante

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Fostul milionar Irinel Columbeanu se confruntă cu noi probleme financiare. Fostul milionar de la Izvorani riscă să rămână fără pensia de 2.000 de lei, după ce a fost dat în judecată de o companie de telefonie mobilă.

Irinel Columbeanu, dat în judecată

Irinel Columbeanu, fostul milionar care odinioară trăia în luxul vilei sale din Izvorani, se confruntă cu noi dificultăți financiare. Potrivit Spynews, acesta a fost dat în judecată de o companie de telefonie mobilă pentru neplata unor facturi restante în valoare de 1.866 de lei.

Viața lui Columbeanu a luat o turnură dramatică în ultimii ani, iar acum locuiește într-un azil, susținut de o pensie modestă de doar 2.000 de lei.

Situația financiară a fostului milionar de la Izvorani este atât de dificilă încât nu își permite să achite taxele lunare pentru căminul de bătrâni. Dacă instanța va aproba executarea silită, pensia sa ar putea fi redusă semnificativ până la achitarea datoriei.

Cândva cunoscut pentru stilul său de viață opulent și generozitatea ostentativă, Irinel Columbeanu și-a pierdut averea impresionantă și acum se confruntă cu provocări financiare.

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Cum și-a pierdut averea fostul milionar de la Izvorani

În anii 2000, numele lui Irinel Columbeanu era sinonim cu luxul absolut. Mașini de epocă, o vilă somptuoasă la Izvorani, petreceri extravagante și o avere estimată în perioada de vârf (anul 2007) la peste 150 de milioane de euro. Astăzi, fostul miliardar trăiește dintr-o pensie modestă și locuiește într-un azil din Ghermănești.

Declinul fostului magnat a început în momentul în care a decis să revoluționeze piața construcțiilor din România. Irinel Columbeanu a investit masiv în producția unui nou tip de ciment, un material brevetat pe care l-a numit „columbeanit”.

Pentru a porni producția la scară largă, a deschis o fabrică modernă la Târgu Cărbunești, în județul Gorj. Din păcate, afacerea a fost un eșec răsunător. Pentru a finanța acest proiect, fostul milionar a girat cu proprietățile sale și cu alte active extrem de valoroase pentru a obține credite bancare de milioane de euro.

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Produsul nu a primit aprobările necesare și nu s-a putut impune pe piață. Fostul milionar a pus eșecul și pe seama reglementărilor de mediu dure din România de la acea vreme.

„Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii. Domeniul era foarte nou, iar climatul a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu de către România”, mărturisea Irinel Columbeanu în cadrul unei emisiuni TV.

În 2008, averea sa scăzuse deja la 40 de milioane de euro, iar în 2009 ajunsese la doar 7 milioane. Fabrica din Gorj a intrat în insolvență și, ulterior, în faliment din cauza datoriilor masive către bănci și bugetul local.

Băncile au trecut imediat la executarea silită a creditelor de peste 7 milioane de euro luate de omul de afaceri. Pentru că girase cu tot ce avea, Irinel Columbeanu a pierdut totul.

Sursă foto: Facebook, Captură video

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