Dan Bursuc, primele declarații după ce a fost dat în judecată de Ioniță de la Clejani: „Pe baza glumelor mele au făcut treaba asta". Ce spune despre Fulgy

Dan Bursuc a făcut primele declarații după ce a fost dat în judecată de Ioniță de la Clejani din cauza unor afirmații făcute de impresar, afirmații care i-ar fi afectat și sănătatea lăutarului. Într-o intervenție în emisiunea lui Dan Capatos, Dan Bursuc spune că totul a pornit de la o glumă făcută în mediul online, însă precizează că nu este supărat pe familia Clejani.

Ioniță de la Clejani a decis să îl dea în judecată pe Dan Bursuc după ce acesta din urmă a afirmat în mediul online că a avut relații intime atât cu Viorica de la Clejani, cât și cu fiica lor, Margherita.

„E mai bună mama ei! E nenorocire. Ăla de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor‑mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa”, spunea Dan Bursuc pe TikTok, lucru care l-a supărat foarte tare pe Ioniță de la Clejani.

Acum, Dan Bursuc spune că a fost doar o glumă, venită ca o reacție la jignirile și amenințările lui Fulgy de la Clejani.

„Chestia asta pe care a făcut-o dna Viorica cu dl Ioniță vine de la glumele mele pe care le-am creat vis-a-vis de melodia aceea cu „hai să ne împăcăm la noapte” și asta a fost cam toată problema legată de toată treaba asta”, a spus impresarul în emisiunea lui Dan Capatos.

Întrebat de Dan Capatos dacă este supărat pe Fulgy, care l-a jignit și amenințat, acesta a precizat că îl înțelege din cauza situației în care se află. Tânărul a fost internat la spitalul Obregia după ce a amenințat că aruncă în aer blocul în care se locuia.

„Nu mă supăr eu pe Fulgy. Eu n-am cum să mă supăr. A fost cam deplasat datorită situației în care se află el, să ferească Dumnezeu! Toate tâmpeniile pe care le-a spus, eu mi-am văzut de treaba mea și i-am cântat în strună, chiar dacă el m-a jignit, m-a făcut în toate felurile, amenințările care au fost față de mine, față de copiii mei, față de multe chestii. Nu trebuie să îl iau în seamă, trebuie să îl iau ca atare pentru că e sub influența acelor substanțe”, a mai spus Dan Bursuc.

„Dacă lui îi ardea de chestii din astea am făcut și eu o glumă. Nu putem să mai glumim, trebuie să stăm numai serioși? Pe baza glumelor mele de asta au făcut treaba asta, să nu mai glumesc, să nu mai facem caterincă pe seama Vioricăi”, a completat impresarul.

Impresarul consideră că nu a făcut nimic greșit

În același timp, Dan Bursuc este de părere că nu a greșit cu nimic față de Ioniță și Viorica de la Clejani întrucât nu i-a jignit, ci a ales să trateze întreaga situație ca pe o glumă. Mai mult, acesta susține că tot ce a făcut a fost să o complimenteze pe Viorica de la Clejani.

„În cel mai fericit caz putem să ne oprim și să nu mai glumim pe seama asta, mai ales pe rețele de socializare. Ce alte lucruri am făcut atât de grav? Că am făcut o glumă că Viorica e frumoasă, că e mare talent, că mi-e drag de ea? Dacă stăm să le adunăm sunt numai laude. Ce am greșit? Am jignit-o? Am vorbit vulgar? Nu au fost vulgarități, am spus că arată bine, că mor de ea, că mi-e drag de ea, că are mare talent. Acum, la urma urmei, Viorica e o artistă. Să am eu sănătate câtă lume n-o îndrăgește pe Madonna sau o altă artistă de mare anvergură”, a mai spus Dan Bursuc.

Dan Bursuc spune că a fost amenințat cu moartea de Fulgy

Dan Bursuc susține că Fulgy l-a amenințat atât pe el cât și pe fiul lui cu moartea și că se aștepta să fie contactat de Viorica de la Clejani, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Din cauza asta am făcut caterincă din cauza fiului ei că m-a înjurat, m-a amenințat că eu voi fi omorât de el și băiatul meu va fi omorât de el. Eu am tăcut din gură și mi-am văzut de treaba mea. După o lună, două, mă așteptam și eu de la Viorica să dea un mesaj: „Te rog eu, Bursuc, vezi-ți de treaba ta, lasă-l în pace”. Am făcut o caterincă pe seama unei melodii și i-am dedicat-o Vioricăi. Asta e judecata în care m-au dat ei. Vezi Doamne, fac caterincă pe seama ei”, a subliniat el.

Deși a fost dat în judecată de Ioniță de la Clejani și jignit de Fulgy, Dan Bursuc spune că nu este supărat și că îi compătimește pe Ioniță și Viorica.

„Eu nu sunt supărat. Nu sunt un om dușmănos. Îi compătimesc maxim că sunt niște părinți foarte supărați. În loc să îi ardă lui Ioniță și Vioricăi de problema copilului, le arde că am zis eu „haide să ne-mpăcăm la noapte”. Vioricăi ar trebui să îi ardă de băiatul ei, nu că zic eu că are fundul bombat, mișto”, a încheiat Dan Bursuc.

Ce acuzații îi aduce Ioniță de la Clejani lui Dan Bursuc

Ioniță de la Clejani a susținut în dosarul impus în instanță că tensiunile dintre familia lui și Dan Bursuc au avut concesințe asupra stării sale de sănătate, lăutarul ajungând chiar la spital pentru investigații cardiace.

„Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”, se arată în dosar.

De asemenea, Ioniță de la Clejani susține că afirmațiile impresarului au afectat întreaga sa familie.

Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într‑un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial”, se arată în motivarea acțiunii.

