Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară. Decizia Tribunalului București este definitivă

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară. Decizia Tribunalului București este definitivă

Oana Savin
Actualizat 09.02.2026, 15:08

Tribunalul București a decis luni, 9 februarie, să respingă contestația depusă de Călin Georgescu și să mențină decizia Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul întocmit în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit în mod legal. Astfel, magistrații susținut trimiterea în judecată a lui Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, se află în centrul unui proces controversat. Tribunalul București a respins definitiv contestația sa, confirmând legalitatea rechizitoriului în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Decizia deschide drumul către judecata pe fond, marcând o etapă importantă într-un caz ce a atras atenția publică.

Pe 9 februarie 2026, Tribunalul București a soluționat divergența apărută în cadrul procesului, după ce judecătorii nu au reușit să ajungă la un acord pe 6 februarie. Divergența, o situație procedurală în care opiniile judecătorilor se contrazic, a fost depășită prin formarea unui complet impar, format din trei membri. Hotărârea tribunalului include și obligația lui Georgescu de a plăti 400 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Un fragment din minuta deciziei evidențiază: „Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin… Definitivă.”

Cronologia acuzațiilor

Potrivit anchetatorilor, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Călin Georgescu ar fi promovat constant, prin diverse mijloace, idei și doctrine asociate fascismului, legionarismului și xenofobiei. Aceste acțiuni includ glorificarea mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război, precum și mobilizarea naționalistă bazată pe simboluri religioase și istorice.

Una dintre cele mai flagrante acțiuni ale inculpatului a avut loc pe 2 octombrie 2021, când acesta a adoptat salutul legionar în fața manifestanților din Piața Universității, București.

Citește și: Stenograme din dosarul lui Robert Negoiță. Cine l-a avertizat pe edilul suspendat: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și altele pe care nu le poți face”

Citește și: Dragoș Sprînceană, acuzații grave la adresa lui George Simion: „Mi-a spus că a făcut lobby împotriva României”

Decizia Judecătoriei Sectorului 1, emisă în decembrie 2025, fusese deja favorabilă anchetatorilor, constatând legalitatea sesizării instanței și administrării probelor: „Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin… Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”.

Acest dosar, aflat anterior în etapa de cameră preliminară, a trecut de controlul primei instanțe, marcând un pas critic în procesul juridic.

Călin Georgescu este implicat și într-un alt dosar penal, fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Horațiu Potra, mercenar cunoscut. Încă în etapa de cameră preliminară, acest caz sporește complexitatea juridică ce îl înconjoară pe fostul candidat prezidențial. Acuzațiile multiple subliniază gravitatea situației și atenția sporită pe care instanțele o acordă acțiunilor sale.

