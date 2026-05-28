Elev de 16 ani, atacat cu un cuțit în curtea liceului, în București. Agresorul, un tânăr de 18 ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un liceu din București a devenit scena unui atac pe 26 mai 2026, când un tânăr de 18 ani, înarmat cu un cuțit de 30 cm, a agresat un elev de 16 ani. Autoritățile au aflat de incident de la cadrele medicale, după ce elevul s-a prezentat la spital cu răni vizibile.

Elev de 16 ani, atacat cu un cuțit în curtea Liceului

Un incident șocant a zdruncinat liniștea unui liceu din București, stârnind întrebări serioase despre siguranța elevilor în spațiile educaționale. Pe 26 mai 2026, un tânăr de 18 ani a pătruns în curtea Colegiului Tehnic Media, înarmat cu un cuțit cu lama de 30 de centimetri, și a atacat un elev de 16 ani în fața colegilor săi.

Potrivit Libertatea, agresorul l-a amenințat cu arma, apoi l-a lovit repetat în zona feței, în timp ce martorii priveau șocați și neputincioși.

Deși atacul a avut loc în jurul orei 12.10, autoritățile au fost alertate abia în seara aceleiași zile. Elevul agresat a ajuns singur la camera de gardă a unui spital, prezentând leziuni traumatice, iar personalul medical a contactat poliția. Pe baza sesizării, polițiștii Secției 5 au demarat o investigație, identificând rapid atacatorul. În dimineața zilei de 27 mai, acesta a fost reținut și adus la audieri.

Procurorii au decis astăzi, 28 mai, să pună în mișcare acțiunea penală împotriva tânărului, care este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care lovire sau alte violențe și port fără drept de obiecte periculoase. Tot astăzi, procurorul de caz a cerut instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Citește și: Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea să revină în fruntea Guvernului: „O astfel de ipoteză…”

Citește și: Rugămintea mamei lui Ilie Bolojan: „Mi-a spus asta de mai multe ori”. Premierul interimar și părintele său au o legătură specială

Liceul refuză să ofere explicații

În timp ce ancheta continuă, întrebările legate de securitatea în incinta Colegiului Tehnic Media rămân fără răspuns.

Citește și: Cine e soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre Livia Pîslaru, femeia care „îl întreține” pe ministru: „Câștigă de trei ori mai mult”

Citește și: Anunțul făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, după incidentul în care a ignorat o elevă de clasa a V-a care vorbea, plângând, despre presiunea școlară: „Sper să mă iertați”

Contactați de jurnaliștii Libertatea, reprezentanții unității de învățământ au refuzat să ofere un punct de vedere sau să clarifice cum a fost posibil ca un tânăr înarmat să pătrundă în curtea liceului. Lipsa de transparență lasă părinții și elevii într-o stare de îngrijorare profundă.

Incidentul readuce în discuție nevoia unui sistem de securitate mai eficient în școli, precum și importanța educării tinerilor cu privire la gestionarea conflictelor fără violență.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News