Un psiholog a murit după ce a căzut de la etaj. Tragedia a avut loc în Sectorul 3 din București

Un incident tragic a șocat locuitorii din București, după ce un psiholog în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața în urma unei căderi de la etajul superior al unui bloc din Sectorul 3.
Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-i salveze viața, însă eforturile lor au fost în zadar, fiind nevoite să constate decesul.
Autoritățile au fost alertate pe 12 mai, printr-un apel la 112 efectuat în jurul orei 15.50. Polițiștii Secției 11 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au intervenit prompt și au confirmat că victima, o femeie de 53 de ani, a căzut de la etaj.
„Ieri, 12 mai 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 15.50, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de la un etaj superior al unui bloc, situat în Sectorul 3.Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie în vârstă de 53 de ani”, a anunțat Poliția Capitalei.
Trupul neînsuflețit al acesteia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a determina cauzele exacte ale decesului.
„S-a procedat la asigurarea și delimitarea locului, cazul fiind preluat de către Serviciul Omoruri.Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, au precizat autoritățile.