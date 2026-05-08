Alertă alimentară la Carrefour. Cei care au cumpărat aceste produse sunt rugați să le aducă înapoi

Carrefour anunță retragerea de la comercializare mai multor loturi de arahide, crude și prăjite, de diferite gramaje. Conform informațiilor hypermarketului, acestea ar putea depăși nivelul de contaminații cu aflatoxina B1 și aflatoxine totale. Iată ce trebuie să știe clienții care au cumpărat produsele.

Carrefour România a inițiat retragerea de la comercializare și recheamă de la clienți mai multe loturi de arahide decojite crude și arahide decojite prăjite.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului DEPAL SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a initiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului mentionat mai jos”, se arată într-un anunţ postat, vineri, pe site-ul ANSVSA.

Conform Carrefour, motivul rechemării este o posibilă depășire a contaminanților aflatoxina B1 și aflatoxine totale. Clienții care au cumpărate aceste produse sunt rugați să le aducă înapoi de unde le-au cumpărat și își vor primi banii înapoi.

„Motivul rechemarii: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate”, arată sursa citată.

Hypermarketul precizează că oamenii care aduc produsele în cauză înapoi vor primi contravaloarea acestora fără să mai fie nevoie să prezinte bonul fiscal.

Ce poți păți de la aflatoxine

Oamenii sunt expuși la aflatoxine prin consumul de alimente contaminate cu produși rezultați din dezvoltarea fungilor. O astfel de expunere este dificil de evitat, deoarece dezvoltarea fungilor în alimente nu poate fi prevenită ușor. Chiar dacă alimentele puternic contaminate nu sunt acceptate pe piață în țările dezvoltate, există în continuare îngrijorări legate de efectele adverse ale expunerii pe termen lung la niveluri scăzute de aflatoxine din alimentație.

Cazuri de aflatoxicoză acută la oameni au fost raportate în mai multe regiuni ale lumii, în special în țări în curs de dezvoltare, precum Taiwan, Uganda, India și altele.

Sindromul este caracterizat prin:

vărsături

dureri abdominale

edem pulmonar

convulsii

comă

deces asociat cu edem cerebral și afectare grasă a ficatului, rinichilor și inimii

Condițiile care cresc riscul apariției aflatoxicozei acute la oameni includ:

disponibilitatea redusă a alimentelor

condițiile de mediu care favorizează dezvoltarea fungilor în culturi și produse alimentare

lipsa sistemelor de monitorizare și control al aflatoxinelor

Deoarece aflatoxinele, în special aflatoxina B1, sunt carcinogeni puternici, acestea reprezintă un risc important pentru sănătate.

