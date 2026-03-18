Alertă alimentară. Produs suspect de contaminare cu Salmonella, retras din magazinele din România

Autoritățile sanitar-veterinare din Buzău au declanșat o amplă acțiune de control în sectorul alimentar, în urma căreia peste 50 de kilograme de produse neconforme au fost retrase de la comercializare. Printre acestea se numără carne tocată de pui suspectată de contaminare cu Salmonella și file de cod congelat care nu respecta standardele privind compoziția.

Controale extinse la peste 360 de operatori economici

În luna februarie, inspectorii DSVSA Buzău au verificat peste 360 de unități – de la producători și depozite, până la magazine și puncte de comercializare – pentru a evalua modul în care sunt respectate normele de igienă și siguranță alimentară.

În urma controalelor, au fost identificate numeroase nereguli. „Au fost constatate deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare”, a transmis DSVSA Buzău, potrivit știripesurse.ro.

Pentru aceste abateri, inspectorii au aplicat nouă amenzi contravenționale în valoare totală de 54.800 de lei și 31 de avertismente.

Produse retrase după alerte alimentare europene

În cadrul verificărilor, autoritatea sanitar-veterinară a prelevat aproximativ 190 de probe de produse alimentare de origine animală, trimise ulterior la laborator pentru analize. Totodată, inspectorii au intervenit pentru gestionarea unor alerte alimentare transmise prin sistemele europene de notificare.

„În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a cinci alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi au fost retrase de la comercializare 53 de kilograme de carne tocată de pui posibil contaminată cu Salmonella spp.”, au precizat reprezentanții instituției.

De asemenea, au fost retrase 24 de bucăți de file de cod congelat, câte 600 de grame fiecare, după ce s-a constatat că produsul nu respecta raportul apă/proteină impus de legislație. „DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a patru notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă”, a mai transmis instituția.

Toate produsele au fost retrase preventiv pentru a elimina orice risc pentru consumatori.

Autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua și vor fi intensificate în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, când consumul de produse alimentare crește semnificativ.

