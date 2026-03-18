Alimentul preferat al românilor, risc de botulism alimentar. Mai multe persoane au ajuns la spital după ce au mâncat

Alertă în România! Șase persoane au ajuns la spital după ce au consumat unul dintre alimentele preferate ale românilor. Medicii avertizează asupra botulismului, o afecțiune rară, dar mortală, cauzată de alimente conservate incorect.

Pericolul de pe mesele românilor

Un pericol ascuns pe masa românilor: botulismul alimentar – o boală rară, dar mortală – a trimis de urgență șase persoane la spital după ce au consumat șuncă preparată în gospodărie. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că această afecțiune, deși rară, poate avea consecințe devastatoare dacă nu este tratată la timp.

Botulismul este o intoxicație severă cauzată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum, considerată cea mai puternică toxină bacteriană cunoscută. Conform doctorului Tudor Ciuhodaru, „este rară, dar mortală” și apare adesea în focare sezoniere, mai ales primăvara, când încep să fie consumate conservele pregătite în casă cu luni în urmă.

„Cele mai frecvente surse sunt conservele preparate necorespunzător în casă, care oferă condițiile ideale pentru dezvoltarea și producerea toxinei botulinice. Conservele închise, fără aer, incorect sterilizate, permit ca sporii acestei bacterii anaerobe să contamineze alimentele, să germineze și să producă neurotoxine”, a explicat medicul pentru Wowbiz.

Și nu doar carnea de porc este un risc. Fructele, legumele, carnea de vită sau peștele conservat incorect pot deveni, de asemenea, surse de infecție, mai ales dacă nu sunt respectate regulile stricte de igienă în timpul preparării.

Cum recunoști simptomele

Una dintre cele mai mari provocări în cazul botulismului este debutul său brusc și evoluția rapidă, care pot induce victimele în eroare. Primele simptome pot apărea între 18 și 36 de ore de la consumul alimentului contaminat, dar în unele cazuri ar putea dura până la opt zile până la manifestarea lor.

Dr. Tudor Ciuhodaru detaliază semnele distinctive ale acestei intoxicații: „Caracteristică este paralizia simetrică, descendentă, care se manifestă prin cei 3D: diplopie (vedere dublă), disartrie (tulburări de vorbire) și disfagie (dificultate la înghițit)”.

În lipsa unui tratament rapid, afecțiunea poate duce la insuficiență respiratorie și, în cele mai grave cazuri, la deces.

Alte simptome care ar trebui să ridice semnale de alarmă includ greață, vărsături, dureri abdominale, amețeli, vedere încețoșată și senzație persistentă de gură uscată. Un detaliu care complică diagnosticarea este lipsa febrei, ceea ce poate întârzia prezentarea la medic.

Cum poate fi prevenit botulismul

Pentru a evita riscurile asociate cu botulismul alimentar, medicul Tudor Ciuhodaru subliniază trei reguli de aur:

Conservarea corectă a alimentelor: „Aplicați tehnicile de conservare corectă”, recomandă specialistul.

Prepararea termică a conservelor în oală sub presiune, la 120°C timp de cel puțin 30 de minute, poate distruge bacteriile periculoase.

Detectarea alimentelor suspecte: „Aruncați orice aliment conservat dacă recipientul este bombat și fierbeți minim 10 minute orice conservă”, avertizează dr. Ciuhodaru, subliniind importanța verificării atente a produselor înainte de consum.

Recunoașterea simptomelor și reacția rapidă: „Învățați să identificați primele semne ale botulismului. Nu temporizați prezentarea la spital dacă, la 18-36 de ore după consumul de alimente conservate în casă, apar simptomele specifice paraliziei”, adaugă dr. Tudor Ciuhodaru.

