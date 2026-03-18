  MENIU  
Schimbări decisive pentru bugetari. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație!”

Raluca Vițu
.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va discuta săptămâna viitoare proiectul de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Măsura vizează în special beneficiarii de pensii speciale și urmărește atât echitatea, cât și sustenabilitatea sistemului de pensii, aflat sub presiune demografică și financiară.

Cumulul pensiei speciale cu salariul – cum poate fi permis

Potrivit premierului, una dintre variantele analizate prevede ca persoanele care primesc pensii speciale să poată lucra în continuare la stat doar dacă renunță la o parte semnificativă din pensie.

„Cumulul pensiei cu salariul (în instituțiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ți-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că în prezent există „cel puțin 15.000 de angajați în această situație”, iar statul trebuie să reducă personalul din administrație într-un mod echitabil. El a criticat situațiile în care persoane pensionate la 50–52 de ani se reangajează imediat în instituții publice, în timp ce alți angajați fără venituri alternative sunt concediați.

Recomandarea zilei

Probleme de sustenabilitate în sistemul de pensii

Bolojan a explicat că discuția despre cumulul pensiei cu salariul este doar o parte a unei probleme mai ample, care privește sustenabilitatea sistemului de pensii și necesitatea creșterii vârstei de pensionare în anumite domenii.

„La pensie sunt două, trei probleme. Nu e doar o problemă de echitate. Nu, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică”, a afirmat premierul.

Recomandarea zilei

Acesta a atras atenția asupra pensionărilor timpurii din anumite sectoare, precum ordine publică și siguranță națională, care lasă instituțiile fără personal suficient.

„Gândiți-vă că, în condițiile în care noi pensionăm oameni, a fost discuția legată de judecători, dar avem și celelalte categorii unde trebuie să creștem vârsta de pensionare, să nu mai poată fi pensionați la 49, 50, 52 de ani decât în situații cu totul excepționale. Dacă nu crește vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe acești oameni”, a explicat Bolojan.

Premierul a avertizat că presiunea demografică și economică riscă să destabilizeze sistemul: „Pe de-o parte, sistemul de pensii nu mai este sustenabil, pentru că generațiile noastre sunt niște generații mari, iar colegii mei care sunt din generația mea deja au ieșit la pensie anticipată în aceste sisteme (…) și nici economia nu o duce bine.”

Proiectul va ajunge în Parlament

Ilie Bolojan a precizat că proiectul de lege va fi supus votului Parlamentului după discuțiile din Guvern. Măsurile propuse ar urma să schimbe modul în care statul gestionează resursele umane și să reducă presiunea asupra bugetului public.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Charles De Gaulle - ediția 24 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Charles De Gaulle - ediția 24 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton