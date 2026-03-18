Schimbări decisive pentru bugetari. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va discuta săptămâna viitoare proiectul de lege care reglementează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Măsura vizează în special beneficiarii de pensii speciale și urmărește atât echitatea, cât și sustenabilitatea sistemului de pensii, aflat sub presiune demografică și financiară.

Cumulul pensiei speciale cu salariul – cum poate fi permis

Potrivit premierului, una dintre variantele analizate prevede ca persoanele care primesc pensii speciale să poată lucra în continuare la stat doar dacă renunță la o parte semnificativă din pensie.

„Cumulul pensiei cu salariul (în instituțiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ți-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că în prezent există „cel puțin 15.000 de angajați în această situație”, iar statul trebuie să reducă personalul din administrație într-un mod echitabil. El a criticat situațiile în care persoane pensionate la 50–52 de ani se reangajează imediat în instituții publice, în timp ce alți angajați fără venituri alternative sunt concediați.

Probleme de sustenabilitate în sistemul de pensii

Bolojan a explicat că discuția despre cumulul pensiei cu salariul este doar o parte a unei probleme mai ample, care privește sustenabilitatea sistemului de pensii și necesitatea creșterii vârstei de pensionare în anumite domenii.

„La pensie sunt două, trei probleme. Nu e doar o problemă de echitate. Nu, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică”, a afirmat premierul.

Acesta a atras atenția asupra pensionărilor timpurii din anumite sectoare, precum ordine publică și siguranță națională, care lasă instituțiile fără personal suficient.

„Gândiți-vă că, în condițiile în care noi pensionăm oameni, a fost discuția legată de judecători, dar avem și celelalte categorii unde trebuie să creștem vârsta de pensionare, să nu mai poată fi pensionați la 49, 50, 52 de ani decât în situații cu totul excepționale. Dacă nu crește vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe acești oameni”, a explicat Bolojan.

Premierul a avertizat că presiunea demografică și economică riscă să destabilizeze sistemul: „Pe de-o parte, sistemul de pensii nu mai este sustenabil, pentru că generațiile noastre sunt niște generații mari, iar colegii mei care sunt din generația mea deja au ieșit la pensie anticipată în aceste sisteme (…) și nici economia nu o duce bine.”

Proiectul va ajunge în Parlament

Ilie Bolojan a precizat că proiectul de lege va fi supus votului Parlamentului după discuțiile din Guvern. Măsurile propuse ar urma să schimbe modul în care statul gestionează resursele umane și să reducă presiunea asupra bugetului public.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News