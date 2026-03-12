Floarea, mama premierului Ilie Bolojan are 87 de ani și vorbește cu drag despre fiul ei care a ajuns la conducerea Guvernului României. Femeia locuiește în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, în apropierea de Oradea și își amintește cu drag cum băiatul ei cel mic mergea peste tot cu cartea după el. Chiar și acum spune ea, primul ministru citește până noaptea târziu.

Mama lui Ilie Bolojan, dezvăluiri despre premier

Floarea Bolojan este mamă a doi băieți, Florian și Ilie. Într-un interviu acordat Libertatea, aceasta spune că întotdeauna și-a dorit doi copii pentru că „e rău să fii singur”, ea fiind singură la părinți. În timp ce Florian a devenit profesor de matematică, acum ieșit la pensie, Ilie a luat calea politicii.

„Îi diferență între băieți. Că ăla e cu 14 ani mai mare ca el. Eu n-am vrut să rămâie primul băiat singur. Că eu am fost singură și știu ce înseamnă singurătate. Ești fiul ploii. Primul seamănă cu tată-său, mai nervos și harnic de rupe. Ilie seamănă mai mult cu mine și cu tatăl meu. Tatăl meu a fost un om bun, așa ca el. El, de micuț, n-o înjurat, n-o știut ce înseamnă să înjuri, sub nici o formă. Nici în ziua de astăzi nu știe. Nu bea, nu fumează. Nici ălalaltul”, a povestit mama lui Ilie Bolojan.

Floarea Bolojan mărturisește, cu tristețe în glas, cum a mai avut un fiu care a murit la doar 9 luni.

„Am mai avut un băiat după primul. Și-o murit, la 9 luni și 3 zile. Nu se știe de ce-o murit, o făcut temperatură, o vărsat. Atuncea nu erau injecții cum îs amu la copii. S-o născut la patru kilograme și-o sută. Și Ilie o avut tot atâta. Și m-am supărat, că am zis că poate o muri și aista. Primul o avut numa trei kile. Da-i bine, face 71 de ani, în iunie”, a mai spus mama premierului.

Cum era Ilie Bolojan în copilărie

Potrivit doamnei Floarea, Ilie Bolojan a început să vorbească la 7 luni și a fost întotdeauna un copil cuminte.

„De micuț, o fost atâta de cuminte, foarte cuminte, nu m-o supărat cu nimica. Stăteam acolo în casă, și-l lăsam descoperit, și dădea din picioare, și chioța (n.red. – a striga de bucurie), și-i plăcea, ca la copii. De micuț o vorbit, de la șapte luni. Vorbele nu le spunea corect, la vaci spunea «baci». Cu cocoșul avea de lucru, că era «căcuigu». Băiatul mai mare zice: «Mămică, hai să-l învățăm să vorbească nu cum vorbim noi aicea, să vorbească domnește». Dar tot le pocea vorbele, de numa, numa”, își amintește ea.

Potrivit mamei sale, Ilie Bolojan avea voce, dar i-a fost prea rușine să cânte în public. Talentul l-a moștenit de la mama sa, care, în tinerețe, a cântat la nunți.

„Era micuț, nu știu dac-o avut trei ani. Președintele de la primărie o venit pe-aici pe drum. Aici – arată spre zona grajdului – era numa fundație. Ilie se juca și cânta Iordanul. Toată vară l-o cântat Iordanul. Toată vara. Și președintele o întrebat: «Măi, a cui îi de cântă?». Mai măruț, n-o cântat, că i-o fost rușine. O avut voce. Și eu am avut voce și-am cântat, mi-o plăcut să cânt, pe la nunți și-așa. Dar, dacă nu cânți, corzile vocale își schimbă lucrurile”, a dezvăluit Floarea Bolojan.

Povestea numelui primului ministru

Doamna Floarea a povestit și cum a ales numele „Ilie” pentru mezinul ei.

„Bărbatul meu era tot Ilie, la băiat îi ziceam Ile al meu. Bărbatul meu o fost al șaptelea dintre frați. Mi-o zis: «Știi ce? Mie nu-mi mai trebuie alt copil, că eu îs sătul de frați mulți. Că eu am fost slugă la toți». No, bun. L-am făcut pe Ilie. Zice: «Pune-i ce nume vrei tu, că tu l-ai dorit foarte mult. Și așa-i, l-am dorit din tot sufletul. Zic: «Îi pun Ilie ca la tată-său. Ești de acord?». «Îs de acord». I-o părut bine. Băiatul care-o murit o fost Gavril. Și hai să-i punem, că și socrul o fost tot Gavril, și băiatul, Ilie Gavril”, a precizat ea.

În satul natal, oamenii îl știu doar de „Ilie”, nu și de Gavril: „De Gavril n-o știut nimeni până când n-o ajuns în Oradea. M-am gândit pe urmă și-am socotit așa: Ilie îi Sfântul Proroc Ilie, Gavril îi Arhanghelul Gavril care-o vestit pe Fecioara Maria că va naște pe Iisus. Deci are două nume sfinte. Cred că și asta l-o ajutat. Că el în București nu s-o dus de capul lui. Dumnezeu l-o trimis acolo, să salveze. Dacă Dumnezeu îl susține, PSD-ul nu poate face nimic!”.

Floarea Bolojan are o pensie sub 3.000 de lei

Doamna Florea trăiește din pensia de urmaș, rămasă de la soțul ei, pensie mai mică de 3.000 de lei.

„Mi-a mai tăiat un pic (n.r. din pensie), dar n-am comentat”, a spus mama premierului.

„Am lucrat mult în viață. Bărbatul meu o fost paralizat 13 ani. Și-atunci o trebuit să fiu și muiere, și bărbat, cum ar veni. El o lucrat la CFR 30 de ani fără patru luni. Atunci s-o-mbolnăvit. Nu din vina lui, așa o fost. Și trăiam din pensia asta. Că eu puteam lucra, și aveam și de la noi ce ne trebuie, un porc, ghine (n.red. – găini), pui, ouă, de toate. La țară, dacă ești muncitor, nu mori de foame. La oraș, îi altceva. Mergi cu banul după o frunză de pătrunjel. Da la țară mergi în grădină și-o iei. Dacă pui. Dacă nu pui…”, spune Florea Bolojan pentru publicația menționată anterior.

Secretul unei căsnicii bune l-a dezvăluit tot doamna Florea Bolojan, care spune că și-a învățat nurorile cum să facă pentru a nu avea probleme în mariaj.

„Să știți un lucru de la mine, pe care l-am practicat. Bărbatul meu o fost un om foarte nervos, dar bun la suflet. Nu m-o atins nici cu degetul ăsta mic, nici nu m-o înjurat, în viața lui. Începea să se mai certe cu mine. Și eu, nici una, nici două, ieșeam din casă, mergeam în grădină, mergeam în grajd, c-aveam animale, la pui, la ghine. Și el, singur, cu cine să se certe? N-avea cu cine se certa. Termina urgent. Ieșea afară, mă striga. «Florică, Florică!». «Tu de ce mă strigi, că te-ai sfădit cu mine?», «Da lasă, mă, că am fost nervos». Trecea. La nurorile mele le-am spus așa: dacă îs nervoși și încearcă, nu te certa cu el, că-i dai apă la moară la rușine. Eu așa am făcut și-o mers foarte bine. Cu cine să se certe dacă-l lași singur între patru pereți?”, a explicat ea.

Ilie Bolojan, tot timpul cu cartea în mână

Floarea Bolojan spune cum, încă de mic, Ilie Bolojan citea necontenit. Chiar și când mergea cu animalele la păscut avea o carte la el.

„O șăzut la vaci. Aveam și bivoli. Merea cu animalele pe câmp, aici, pe râturi (n.red. – pășune pe malul apei) la noi. Ședea cu ele. Nu-i era rușine să meargă la vaci. Merea cu cartea-n brâncă (n.red. – mână), cetea până-acolo, că bivolii mereau încet. Cu cartea. El orișiunde s-o dus cu cartea. Și-acuma, el are fel și fel de cărți, de istorie, de domnitori, de nu știu ce… Amu mai citește noaptea. Mă mai sună mai târziu: «Mămică, ce faci?». Eu: «Ce să fac? M-am culcat! Tu?», «Eu mai citesc puțin», «Da ce nu te culci, nu-ți ajunge toată ziua?»”, povestește cu drag aceasta.

Însă, potrivit mamei sale, premierul are pretenții la mâncare.

„Ilie era gingaș la mâncare”, își amintește mama lui.

„El pân o mers la școală n-o mâncat fasole verde. Că vărsa de ea. O supt un an și zece luni. Era cuminte, era foarte cuminte. Când l-am înțărcat, i-am spus: «Dacă mai ceri țâță de la mama, mama moare!». Cum o știu el, micuț, așe, că mori, ce se-ntâmplă când mori… Da el n-o mai cerut. Alții fac rău la înțărcat… El nici nu s-o mai uitat la țâțe, să-i dau să sugă. Dar la mâncare, o fost foarte gingaș. N-o mâncat orișice. I-am spus: «Lasă, că te însori, muierea face sâmbătă mâncare, vei mânca tot dintr-aceea până-n ailaltă sâmbătă»”, a mai spus Floarea Bolojan.

Mama lui Ilie Bolojan nu a văzut niciodată marea

Mama premierului nu a fost niciodată în vacanță. Nici în România, nici petse hotare. A vrut odată să meargă în Ungaria, „să cumpere mâncare la pui”, însă nu a fost lăsată să treacă frontiera din cauza buletinului.

„Buletinul meu îi carte și-așa mor cu el. Nu-l schimb. Colo, la graniță, nu-l poate băga în calculator că-i carte. Bine, domnule, dar cum, sărăciei?”, a spus ea.

„M-am dus în spital. Și asistentele ziceau: «Cabana de la Vadu Crișului cum îi, tanti?». Zic: «Eu după tren am văzut-o, n-am fost la cabană niciodată». Că eram obosiți. Duminica abia așteptam să ne hodinim un picuț. Nu să merem la cabană. Dă-o în sărăcie pe cabană! Bucuria mea o fost copiii. C-o fost buni cu mine, harnici, m-o iubit”, și-a amintit ea.

Sfaturi pentru fiul ei

Doamna Florea spune că Ilie Bolojan a ales să intre de tânăr în politică, îndreptându-se spre PNL pentru că „acolo i-au plăcut oamenii”.

„Ilie s-o băgat de tânăr. S-o băgat în PNL, pentru că tata o ținut cu țărăniștii. Am avut neamuri care o fost cu liberalii. Astea erau partide mai bătrâne, vechi. Ilie s-o înscris în PNL că acolo i-o plăcut oamenii. Și când o fost prim-ministru, ioi, că am uitat cum îl cheamă, Tăriceanu, atunci l-au pus secretar general al Guvernului. Tăriceanu nouă atunci ne-o părut un om serios. Pe urmă, s-o prostit. O avut neveste. Și-o făcut și nuntă. Și Ilie o fost la nuntă… Acuma oamenii chiar se prostesc. Ce să-i faci…”, a mai spus ea.

Floarea Bolojan urmărește cu sfințenie știrile și spune că nu îi place cum „bucureștenii” lovesc în fiul ei.

„E un băiat care nu mai are păreche, băiatul meu… Nu mai are păreche, așa un băiat bun. Nu-mi place de bucureșteni, în general, că dau în el ca-n sacul de box. Da nu merită, săracul! El o făcut Oradea Parisul României. Parisul României! Cred că și-acolo, la București, poate bate. Dar PSD-ul a tot votat contra lui, nu-l susține, ca să pice. Dacă pică, nu-i face mare rău, că vine acasă. Și scapă de stresul aista grozav”, a precizat ea.

Înainte de a venit la București, Ilie Bolojan s-a consultat cu mama lui.

„N-am vrut să meargă Ilie acolo (n.red. – la București) prima dată. Și dacă el tot o zis: «Mămică, ce zici, mă duc? Dacă te duc la București…». Mere beteșugul! Unde să mă duc eu la București, ce să fac eu la București? Că mor acolo, stând singură la bloc. Amu, l-am încurajat. I-am zis să meargă. «Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului! Dacă ei vor să te dea afară, deie-te! Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea!»”, a subliniat Floarea Bolojan.

Floarea Bolojan, despre defectele premierului

În ceea ce privește defectele fiului ei, Floarea Bolojan spune că are unul singur: este prea blând.

„E sufletist de nu se poate. Și nu poate fi rău cu aceia care-s răi cu el. Îi foarte puternic. Așa am fost și eu. Și i-am spus: «Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!». Nu l-am menajat amu. Fă ce știi că trebuie făcut. Nu pentru noi, pentru oameni, pentru pensionari. Fă ce trebuie pentru țară. Că nu vezi ce se-ntâmplă în războaiele astea pe-acolo? Îi jale, vai și-amar de capul lor, oamenii”, a mărturisit ea.

„Pensia mea e sub 3.000 de lei. N-am comentat că mi-a luat din ea. Dacă așa trebuie să facem, așa facem. Că marea majoritate a muncitorilor plătesc și ei. Ăia care-s cu bani mulți, miliardarii, ăia nu vor să plătească. Plătesc curentul. Nu consum, dar nu m-am comentat cu ei că de ce-o venit atâta. Acuma o venit cu zero, că-i plătit în cele luni. Am plătit 160 de lei curentul. Plătesc medicamentele, care-s aproape 400 de lei. Plătesc gozul (n.red. – gunoiul), apa și televizorul. În fiecare lună, ca la oraș. Ce rămâne eu împărțesc. Ăștia-s pentru asta, ăștia-s pentru asta. Așa am împărțit o viață întreagă. Vedeți ce-i aicea? Dintr-un salariu am făcut, amândoi, cu bărbatul meu”, a mai spus mama lui Ilie Bolojan.

„Ilie al meu n-o sărăcit pe nimeni”

Mama premierului spune că nu-i place la politicieni că se sucesc mereu, iar PSD-ul este luat în vizor.

„Ilie al meu n-o sărăcit el pe nimeni. Astea patru partide care-s în coaliție s-o întâlnit, o discutat ce vor să facă, asta, asta, sunteți de acord? Amu se-ntorc, se sucesc, cum ar veni. Că ele nu-s de acord, nici de asta, nici de ceea. Or, cum putem trăi așa dacă ne sucim? Ca și-o femeie care merge în fața primarului și spune da. Și peste un an, nu se potrivește. Nu există! Toți oamenii se potrivesc”, a afirmat ea.

„Ei tot timpul or condus. Dar n-o condus bine. C-o fost copii, nepoți ai comuniștilor, ai ălora mari. Mai sunt și de la ăștialalți care au avut părinți comuniști, dar nu-s răi așa, ca ei”, a precizat Floarea Bolojan.

Floarea Bolojan, critici la adresa lui Nicușor Dan

Floarea Bolojan l-a criticat aspru și pe președintele Nicușor Dan pe care spune că l-a votat.

„L-am votat. Ca și cu Vadim Tudor și cu Iliescu. El, când o venit acolo, după ce-o câștigat, cu pichiboambele s-o sărutat. Ești președinte, cum să te țuci cu pichiboambele de prin București? Hai să fim serioși! Mă, ce președintele sărăciei-i aista, de se țucă cu toate boambele?”. „Pichiboambele”, adică „pițipoancele”.

„Și încă ceva. E mic de statură. Ar trebui să fie mai înalt. L-ai văzut pe Iohannis a dracului? Nicușor, săracul, îi micuț și când vorbește stă și se gândește, mmmm. Nu e bine. Poate are cine să-l sfătuiască, dar poate că nu-i ascultă”, a mai spus doamna Floarea.

