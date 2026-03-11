Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta: „Nu am sunat niciun consul al României ca să-l întreb de nicio persoană, cu nume şi prenume”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri la Parlament că nu a sunat niciodată vreun consul al României ca să se intereseze de o persoană, cu nume și prenume. Declarațiile ministrului vin în contextul scandalului privind repatrierea fiicei minore a lui Victor Ponta din Dubai. Iată ce are de spus oficialul român.

Oana Țoiu lămurește situația privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta

Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica ei împlinea criteriile de repatriere, dar i s-a refuzat îmbarcarea într-un zbor cu destinația București din Dubai.

Victor Ponta spune că a anunțat încă din 28 februarie Ambasada și Consulatul României din Emiratele Arabe Unite că fiica sa se află singură în Dubai și vrea să revină în țară. Pe 4 martie, familia ar fi fost contactată de un reprezentant al consulatului și informată despre o cursă aeriană organizată pentru repatriere.

Fostul premier afirmă că fiica sa îndeplinea criteriile pentru repatrierea copiilor români neînsoțiți și susține că nu a intervenit pentru ca aceasta să fie inclusă cu prioritate pe listă. El cere o anchetă pentru a clarifica situația și acuză Ministerul Afacerilor Externe că neagă existența acestor criterii.

Acum, ministrul de Externe spune că nu a sunat niciodată un consul al României ca să se intereseze de vreo persoană sau să întrebe de numele părinților oricărui beneficiar al zborului.

”O să vă reamintesc ceea ce poate verifica oricine pe contul meu de Facebook şi în prima conferinţă de presă, că ceea ce am spus şi este confirmat în continuare este că niciodată nu am sunat niciun consul al României ca să-l întreb de nicio persoană cu nume şi prenume. Niciodată, nu am sunat niciun consul al României ca să-l întreb de numele părinţilor oricărui beneficiar.

Să presupuneţi că un ministru de externe ar verifica ce fac copiii parlamentarilor, într-o situaţie de urgenţă proactivă, este la fel ca şi cum aţi presupune că un ministru al educaţiei ar apuca să sune directorii de şcoli ca să verifice ce fac copiii parlamentarilor, la fel ca şi cum un ministru al sănătăţii ar suna în spitale să verifice starea de sănătate sau alocarea paturilor copiilor de parlamentari”, a declarat ministrul de Externe, la Parlament.

Oana Țoiu, asigurări privind copiii parlamentarilor

Ministrul a declarat că reia informația pentru că este importantă în contextul menținerii nivelului de încredere publică în felul în care oficialii gestionează această criză.

Oana Țoiu a spus că nimeni nu verifică situația serviciilor publice în relația cu copiii parlamentarilor.

”Niciun ministru, din ce ştiu eu, şi cu siguranţă nici eu, nu verifică situaţia serviciilor publice în relaţia cu copiii parlamentarilor. Însă, în momentul în care am avut această conversaţie cu Consulul României în Dubai, aşa cum am aceste conversaţii cu toţi consulii care gestionează situaţia de criză, cu toţi consulii care se ocupă de grupuri, fie în sprijinirea zborurilor de repatriere, fie procesul de evacuare gratuită, am întrebat dacă poate să garanteze că a acoperit grupurile vulnerabile, aşa cum le-am anunţat în conferinţa de presă pentru publicul general”, a ma spus Oana Ţoiu.

