Victor Ponta apără mutarea lui Nicușor Dan în scandalul desemnării lui Adrian Veștea. „Suntem o țară de nebuni!”

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Victor Ponta, proaspăt înscris în Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” după o excludere răsunătoare din PSD, intervine ferm în cea mai recentă criză de pe scena politică și oferă o perspectivă extrem de pragmatică asupra blocajului din jurul Palatului Victoria.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a declanșat un seism puternic în rândul partidelor, determinând PNL să amenințe cu sesizarea Curții Constituționale.

În timp ce taberele politice se acuză reciproc de încălcarea Legii Fundamentale, fostul șef al Executivului legitimează mutarea președintelui și taxează dur reacțiile contradictorii ale liderilor actuali.

Lecția de constituționalitate în absența propunerilor de la partide

Întrebat direct dacă i se pare constituțional ca președintele țării să numească un premier care nu se bucură de susținerea oficială a propriului partid politic, fostul șef al Guvernului a explicat că Nicușor Dan a acționat în limitele legii, în condițiile în care marile formațiuni au refuzat să își asume responsabilitatea. Cu o ironie fină, Ponta a amintit și de un episod similar din trecutul său, când Traian Băsescu încerca jocuri de culise.

„Șiti că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta, mi-a zis că o să-l pună pe domnul Dragnea prim-ministru, că nu mă pune pe mine. Și până la urmă m-a pus pe mine, și i-a fost bine și domnului Băsescu. Dar nu asta e problema. Problema e următoarea: președintele a fost votat, eu am candidat împotriva domniei sale, deci nu sunt neapărat obiectiv. E constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa, din moment ce partidele n-au propus…

De exemplu, grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine. Dar PSD înțeleg că n-a propus premier. PNL-ul n-a propus. Păi și atunci, păi ce să facă? Trebuie să numească pe cineva Președintele. Da, a făcut foarte bine că a numit pe cineva. Cred că e deja a doua propunere, nu?”, a declarat Victor Ponta, potrivit Știrile Pro TV.

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Radiografia unei instabilități cronice: „Suntem o țară de nebuni”

Privind retrospectiv dinamica guvernelor din ultimul deceniu, fostul premier s-a arătat alarmat de ritmul amețitor în care s-au schimbat cabinetele la București. În opinia sa, criza politică actuală nu face decât să continue un tipar periculos care ar fi trebuit, în mod normal, să destabilizeze complet statul din punct de vedere economic.

„Vă rog să vă amintiți că, deși par foarte foarte bătrân, am fost premier acum 11 ani și, de atunci, domnul Veștea cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment de mult, cu 12 .. 11 prim-miniștri în 10 ani, e o nebunie”, a subliniat deputatul.

Replica acidă pentru analiști

Dincolo de analiza constituțională, Victor Ponta a profitat de moment pentru a clarifica și statutul său în Parlament, dar și relația cu foștii colegi social-democrați. Extrem de iritat de vocile din spațiul public care îl acuză de jocuri de culise și de manipularea voturilor în legislativ, acesta a oferit o replică tăioasă celor pe care îi consideră comentatori de rea-credință.

„Mai spun încă o dată. Eu i-am întrebat pe prietenii mei, care sunt liderii PSD, aveți nevoie cumva de mine, de experiența mea? Nu, n-avem nevoie de tine. Vă supărați dacă plec la o echipă de oameni tineri care mă ascultă, cu care mă sfătuiesc, cu care stau la masă? Nu ne supărăm. Acuma, dacă mă bănuiți … Ăia nu-s analiști, ăia-s niște papagali care spun chestia asta”, a încheiat Ponta.

Foto – Facebook

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