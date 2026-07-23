Traian Băsescu, mesaj pentru Nicușor Dan în contextul crizei politice: „Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia”

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Traian Băsescu îi cere președintelui Nicușor Dan să grăbească desemnarea unui nou premier pentru a depăși criza politică din România, începută în aprilie 2026. Fostul președinte subliniază necesitatea respectării Constituției și subliniază, în același timp, că respingerea unui al doilea guvern în Parlament nu conduce automat la alegeri anticipate.

Traian Băsescu, mesaj pentru Nicușor Dan

România traversează o criză politică prelungită, iar fostul președinte Traian Băsescu îi cere actualului președinte, Nicușor Dan, să accelereze procesul de desemnare a unui nou premier, subliniind că soluția se află în respectarea strictă a Constituției.

„Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate”, a declarat fostul președinte, citat de News.ro.

Totuși, Traian Băsescu a avertizat că respingerea unui al doilea guvern în Parlament nu conduce automat la alegeri anticipate.

„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care creează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlament», a explicat Băsescu.

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Jocul politic și garanțiile imposibile

În discursul său, Traian Băsescu a criticat abordarea președintelui în funcție, acuzându-l că „este în afara Constituţiei” prin impunerea unei condiții nereglementate.

„Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament. Politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»… Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică”, a adăugat fostul președinte.

Criza politică actuală a început pe 20 aprilie 2026, când PSD a retras sprijinul acordat premierului PNL, Ilie Bolojan. Ulterior, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată de Parlament pe 5 mai, cu 281 de voturi pentru, determinând căderea Guvernului Bolojan după doar 11 luni de mandat. Președintele Nicușor Dan a promis la acel moment un nou guvern „într-un termen rezonabil”.

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Desemnări eșuate și impasul politic

După consultări îndelungate cu partidele parlamentare, pe 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac ca premier tehnocrat. Conform Constituției, Tomac avea 10 zile pentru a prezenta în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, însă lipsa sprijinului din partea PNL, USR și PSD a dus la retragerea mandatului său pe 14 iunie.

A doua propunere a fost Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, dar nici aceasta nu a avut sorți de izbândă. Pe 22 iunie, Veștea a pierdut votul de încredere cu doar 189 de voturi, mult sub pragul de 233 necesar. Controversele interne și lipsa de comunicare între președinte și partidele politice au agravat situația, complicând și mai mult procesul de formare a unui nou guvern.

Pe 16 iulie, într-o conferință de presă, Nicușor Dan a fost vizibil iritat când un jurnalist l-a întrebat despre întârzierea noii nominalizări pentru funcția de premier. În acest context, Traian Băsescu a subliniat că președintele ar trebui să urmeze strict prevederile constituționale, fără a solicita garanții politice imposibil de dat.

Sursă foto: Profimedia

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