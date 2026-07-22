Reacția sectei „Dumnezeu Mama” după dezvăluirile mai multor tinere privind racolările din centrul Bucureștiului și activitățile nocturne

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O sectă controversată din Coreea de Sud atrage tineri români pe stradă sub pretextul unor sondaje, implicându-i în ritualuri secrete. Foști membri acuză gruparea „God Mother (Dumnezeu Mama)” de manipulare și izolare socială. Cum au răspuns reprezentanții grupării când au fost întrebați despre legitimitatea activității lor.

„Dumnezeu Mama”, metode de recrutare controversate

O organizație religioasă cu origini în Coreea de Sud, cunoscută sub numele de „Dumnezeu Mama”, a stârnit controverse intense în România. Gruparea este acuzată de manipulare psihologică, izolare socială și presiuni asupra tinerilor pentru a le controla viața. Cum reușește să atragă adepți și ce se întâmplă în spatele ușilor închise?

Mai mulți tineri români au povestit pe rețelele sociale cum au fost abordați pe stradă de persoane care pretindeau a fi studente la Teologie. Acestea le cereau să completeze un chestionar, dar discuțiile se transformau rapid în invitații la întâlniri religioase organizate la ore neobișnuite.

Potrivit declarațiilor adunate de Spynews, unii dintre aceștia ar fi fost chiar botezați în secret.

Ela, o tânără de 21 de ani, a povestit cum a fost abordată.

„Era o femeie de culoare. Mi-a spus: «Ai auzit vreodată de Dumnezeu Mama? N-ai vrea să vii și tu la un studiu de-al nostru?». M-au invitat să particip la o întâlnire duminica, la 3 dimineața. M-am blocat”, a declarat tânăra.

Ela a explicat că atracția pentru cultura coreeană și fenomenul K-pop îi face pe mulți tineri vulnerabili în fața acestei secte.

„Scopul lor final ar fi să ajung la templul lor din Coreea, unde această Dumnezeu Mamă este în carne și oase. Consideră că o să vină sfârșitul lumii și trebuie să te botezi ca să ajungi în Rai. Îți dictează cum să te îmbraci, să-ți schimbi tunsoarea. Ca orice cult, caută să te distanțeze de familie și prieteni, ca să poată să facă ce vor cu tine”, a adăugat aceasta.

O altă tânără, Maria, de 23 de ani, a relatat un episod șocant.

„În zona ușii stăteau mai mulți bărbați. Mă uitam cu coada ochiului la ușă și mă gândeam ce o să se întâmple dacă refuz. Mi-au dat un halat să mă schimb și să mă pun în cadă. Domnul acela a citit ceva, eu am zis «Amin». Pe drum mi-au spus că oricui i-aș povesti o să spună că sunt nebună, n-o să creadă nimeni”, povestește Maria despre momentul în care a fost re-botezată sub presiune.

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Reacția liderilor grupării „Dumnezeu Mama”

Confruntați cu acuzațiile, reprezentanții cultului „Dumnezeu Mama” neagă vehement orice implicare în fapte ilegale. Într-o discuție cu echipa Observator, unul dintre membrii grupării a refuzat să răspundă la întrebări, invocând faptul că nu este permisă înregistrarea conversației.

„Nu aveți voie să înregistrați, nu e frumos, e ilegal”, a fost replica acestuia.

Întrebările reporterilor despre metodele de recrutare au rămas fără răspuns direct, fiind direcționate către un răspuns oficial pe e-mail.

Într-un comunicat ulterior, reprezentanții sectei au susținut că activitatea lor este perfect legală.

„Organizația noastră este înregistrată oficial în România și își desfășoară activitatea în mod transparent. (…) Am desfășurat diverse activități de voluntariat, iar drept recunoaștere am primit numeroase premii din partea guvernelor din diferite țări”, au transmis aceștia.

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Tineri vulnerabili, principala țintă

Metodele de recrutare ale grupării „Dumnezeu Mama” par să vizeze în special tinerii, atrași inițial de pretexte aparent nevinovate. Drumul de la o simplă conversație pe stradă până la participarea în ritualuri private sau chiar la o călătorie în Coreea de Sud este rapid și bine orchestrat.

Foști membri acuză gruparea că își izolează adepții de familie și prieteni, le controlează viața și îi manipulează psihologic.

Sursă foto: Shutterstock

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