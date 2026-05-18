Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
O adolescentă în vârstă de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc cu 11 etaje din Sectorul 2 al Capitalei. Fata urcase acolo împreună cu doi prieteni, pe timpul nopții, pentru a vedea orașul și pentru a face fotografii.
Adolescenta și doi prieteni au urcat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, deși nu locuiau acolo. Cum ușa de acces nu era asigurată, cei trei au intrat fără probleme în imobil și au urcat pe terasă pe ușa de la ultimul etaj care era descuiată. Potrivit Știrile Pro TV, adolescenții au reușit să se strecoare pe acoperiș printr-un geam.
Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei trei adolescenți urcând spre ultimul etaj, moment în care unul din băieți și-ar fi tras gluga pe cap.
Aceștia au ajuns pe terasa blocului, iar acolo, fata le-ar fi dat geanta celor doi prieteni, spunându-le că vrea să dea un telefon, moment în care s-a îndepărtat. Curând, băieții au auzit o bubuitură și nu au mai văzut-o pe prietena lor.
Echipa de salvare ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a o salva pe adolescentă, medicii fiind nevoiți să declare decesul.
După ce fata a căzut de la 40 de metri, anchetatorii iau în calcul ipoteza că aceasta ar fi urcat de pe terasă pe o platformă și cum era întuneric, s-a împiedicat și nici balustrada de 80 cm nu a putut împiedica tragedia.
Polițiștii au analizat mai multe imagini surprinse camerele de supraveghere și potrivit acestora, tânăra ar fi stat aproape de marginea clădirii cu telefonul în mână, în timp ce încerca să facă mai multe fotografii.
Adolescenta era crescută de o mătușă, după ce mama ei a încetat din viață în urmă cu șapte ani.
În urma acestei tragedii, polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Audierile sunt în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă adolescenta a murit din cauza unui moment de neatenție sau gestul său a fost premeditat.