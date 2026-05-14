Românii, păcăliți de o nouă fraudă online. Avertismentul transmis de Poliția Română

O nouă fraudă online păcălește șoferii din România prin mesaje false ce pretind a fi de la Poliția Română sau Ghișeul.ro. Acestea cer plata amenzilor prin link-uri suspecte, inducând panică pentru a obține date personale sau bancare.

Românii, victimele unei noi fraude online

Primești un SMS care te avertizează că ai amenzi rutiere neplătite? E posibil să fie o capcană bine ticluită! În ultimele luni, românii au fost ținta unei noi scheme de fraudă prin mesaje text, care pretind a proveni de la autorități precum Poliția Română sau platforma oficială Ghișeul.ro.

Mesajele suspecte, de obicei trimise de pe numere internaționale, cel mai frecvent având prefixul +63 (Filipine), sunt redactate într-un ton autoritar, menționând „datorii restante” pentru amenzi de circulație. Problema? Mulți români care au primit aceste mesaje nu au comis nicio infracțiune rutieră, iar unii nici măcar nu dețin permis de conducere sau mașină.

Cum funcționează înșelătoria

Metoda este simplă, dar eficientă: mesaje construite pentru a genera panică. Textul include termeni juridici, link-uri către site-uri false care imită platforme oficiale și amenințări cu consecințe legale. În unele cazuri, victimele primesc un al doilea mesaj, intitulat „notificare finală”, pentru a crește presiunea psihologică.

Odată ce accesează link-ul, victimele sunt îndemnate să ofere date personale, informații bancare sau alte detalii sensibile care pot fi folosite pentru furt de identitate sau golirea conturilor bancare.

Potrivit Poliției Române, formulările din mesaje sunt adesea stângace, cu greșeli gramaticale și termeni juridici folosiți incorect. Există suspiciuni că mesajele sunt generate în masă cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce le face să pară credibile, dar și să fie distribuite rapid la scară largă.

Este crucial să știi că nici Poliția Română, nici alte instituții oficiale nu trimit amenzi prin SMS sau link-uri externe.

„Instituțiile statului nu funcționează în acest mod”, subliniază autoritățile.

Dacă primești un astfel de mesaj, nu accesa link-urile și nu oferi informații personale, este îndemnul Poliției Române.

