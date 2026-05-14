Alertă alimentară. Produse periculoase retrase de la raft. Lista loturilor rechemate

Pericol alimentar în România: șase sortimente de arahide periculoase din magazinele Metro România au fost retrase din cauza contaminării cu aflatoxine cancerigene. Produsele pot fi returnate în magazinele Metro până pe 30 mai 2026 pentru rambursare.

Alertă alimentară: Arahide periculoase retrase din Metro România

Ai cumpărat arahide din rețeaua Metro? Verifică urgent eticheta! Potrivit Mediafax, șase sortimente au fost retrase de pe piață din cauza contaminării cu aflatoxine, substanțe toxice și cancerigene produse de mucegaiuri. Acestea pot apărea atunci când oleaginoasele sunt depozitate în condiții improprii.

Ce produse sunt vizate?

Lista loturilor retrase include următoarele:

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg) : cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353.

: cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353. Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g) : cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349.

: cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349. Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g) : cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339.

: cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339. Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg) : cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356.

: cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356. Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg) : cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345.

: cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345. ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g): cod bare 5948792032227, loturile LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362.

Ce poți face acum?

Dacă ai achiziționat vreunul dintre produsele de mai sus, evită consumul. Metro Cash & Carry oferă posibilitatea returnării acestora până pe 30 mai 2026 în orice magazin din țară. Vei primi imediat contravaloarea produselor. Rețeaua Metro se regăsește în orașe precum București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța.

