Leo Messi și Lamine Yamal, motiv de negociere în curtea Muzeului Literaturii Române din București, la întâlnirea colecționarilor de stickere Panini FIFA World Cup™

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Înaintea finalei Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Spania, copiii din București s-au întâlnit la Muzeul Literaturii Române pentru schimburi de stickere Panini cu idoli precum Messi și Yamal, creând noi prietenii.

Leo Messi și Lamine Yamal, motiv de negociere în curtea Muzeului Literaturii Române din București, la întâlnirea colecționarilor de stickere Panini

Febra fotbalului mondial a cuprins România! În timp ce Argentina și Spania se pregătesc să se înfrunte în marea finală a Cupei Mondiale de pe 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, micii fani ai sportului rege din București s-au adunat vineri într-un loc cu totul neconvențional pentru a sărbători această pasiune globală. Curtea Muzeului Național al Literaturii Române a devenit scena unei întâlniri speciale pentru schimbul de abțibilduri Panini, aducând un suflu proaspăt unui obicei care unește generații.

Eroii momentului? Leo Messi și Lamine Yamal, vedetele echipelor finaliste, care au fost cei mai căutați printre copiii prezenți la eveniment. „Chiar i-am văzut, întrebau: «Cine îl are pe Messi?» și «Cine îl are pe Yamal?», pentru că doresc să completeze aceste două formații care au ajuns în finală”, a povestit Mihai Ionuț Grăjdeanu, organizatorul evenimentului și autor de benzi desenate, potrivit Libertatea.

O activitate care unește generații

Pentru mulți dintre participanți, schimbul de stickere a fost mai mult decât o simplă activitate de colecționare. Grăjdeanu, pasionat atât de fotbal, cât și de benzi desenate, a explicat cum a luat naștere ideea evenimentului: „Încă din copilărie am fost pasionat de fotbal și de benzi desenate. În timp, am încercat să le împac pe amândouă. Am devenit autor și profesor de benzi desenate, nu am devenit fotbalist, dar mi-am păstrat aceste mari pasiuni. Mi-a venit ideea de a organiza o întâlnire între copii și adolescenți unde să se facă schimb de aceste faimoase autocolante Panini. Îmi face plăcere să-i văd vorbind, negociind, chiar acest aspect mă încântă cel mai mult, faptul că ei socializează. E posibil să-și facă mulți prieteni, prin acest schimb de stickere cu fotbaliști”.

La fața locului, copiii nu doar că au schimbat abțibilduri pentru a-și completa albumele, dar au avut și ocazia să răsfoiască benzi desenate dedicate fotbalului și să afle mai multe despre istoria acestui sport. Grăjdeanu le-a povestit despre participarea României la Cupa Mondială din 1994, prezentându-le imagini din albumul său, „Supereroii din istoria fotbalului românesc”. „Au văzut faze din acele meciuri și chiar mă gândeam că erau interesante autocolantele într-o bandă desenată”, a adăugat el.

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Educație prin sport și distracție

Dincolo de pasiunea pentru fotbal, evenimentul a fost o oportunitate pentru cei mici să învețe mai multe despre geografie, istorie și comunicare. „Această îmbinare între educație și sport m-a făcut să gândesc acest eveniment”, a declarat Grăjdeanu, pentru Libertatea. Copiii au descoperit țările-gazdă ale competiției – SUA, Canada și Mexic – și au învățat despre steagurile țărilor participante, dar și despre diverse locații de pe glob.

Un hobby pentru toată familia

Colecțiile de abțibilduri Panini sunt mai populare ca niciodată, iar ediția 2026 a albumului FIFA World Cup este cea mai mare din istorie, reflectând formatul extins al turneului, cu 48 de echipe naționale participante. Prețurile sunt accesibile, de la 15 lei pentru varianta cu copertă moale, la 50 de lei pentru ediția cartonată de colecție. Seturile mari, disponibile în România, facilitează completarea rapidă a albumului: o cutie cu 50 de plicuri costă 325 de lei, iar un Ecoblister cu 8 pachete de stickere este disponibil pentru 52 de lei.

Parteneriatul dintre Ringier România și Froo România a adus colecțiile Panini mai aproape de pasionați, iar succesul nu a întârziat să apară. De la începutul campaniei, s-au vândut deja 5 milioane de abțibilduri la nivel național.

Fie că ești fan al sportului, colecționar sau părinte care își dorește să împărtășească pasiunea pentru fotbal cu cei mici, astfel de inițiative demonstrează că acest sport poate să ne apropie, să ne educe și să ne inspire.

Foto: Vlad Chirea / Libertatea

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