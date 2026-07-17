Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani

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Brenda Fricker, actrița irlandeză premiată cu Oscar pentru „My Left Foot” și cunoscută ca „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani.

„Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”, a murit la 81 de ani

Brenda Fricker s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul său din „My Left Foot” și cunoscută mai ales ca îndrăgita „Doamnă cu porumbeii” din „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, Brenda a lăsat în urma sa o moștenire artistică impresionantă. Decesul său a fost confirmat de agentul său, Phil Belfield, care a declarat: „Nu vom mai întâlni niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența ei”.

Brenda Fricker a intrat în istoria cinematografiei în 1990, devenind prima actriță de origine irlandeză care a câștigat un premiu Oscar. Distincția pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” i-a fost acordată pentru interpretarea mamei personajului lui Daniel Day-Lewis în filmul „My Left Foot” regizat de Jim Sheridan. Acest moment a fost începutul unei perioade de glorie pentru Brenda, care a continuat să joace în producții internaționale de succes și să urce pe scenele celor mai prestigioase teatre din Londra, precum Royal National Theatre și Royal Court Theatre.

„Doamna cu porumbeii” – un rol care a cucerit generații

Pentru mulți, Brenda Fricker va rămâne mereu „Doamna cu porumbeii” din „Singur acasă 2”. Lansat în 1992, acest film a transformat-o într-o figură emblematică a cinematografiei de familie, iar rolul său a devenit simbolul căldurii și al empatiei.

Din Dublin pe culmile succesului

Născută în Dublin, Brenda provenea dintr-o familie cu rădăcini în educație și jurnalism. Tatăl său, Desmond Fricker, a lucrat la The Irish Times, iar mama sa, Bina, a fost profesoară. Această moștenire intelectuală a fost baza carierei sale impresionante, care a început în 1964 cu un rol în filmul „Of Human Bondage”. Au urmat apariții în seriale de succes, precum „Coronation Street” și „Tolka Row”, prima telenovelă produsă în Irlanda.

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Suferința din spatele cortinei

Deși cariera sa a fost una strălucitoare, viața personală a actriței nu a fost lipsită de greutăți. Brenda a fost căsătorită cu Barry Davis între 1979 și 1988, dar mariajul s-a încheiat înainte ca ea să își întâlnească visul de a deveni mamă. A pierdut șase sarcini, ceea ce a lăsat urme adânci în sufletul său. În autobiografia sa, „She Died Young: A Life in Fragments”, publicată recent, actrița a făcut dezvăluiri dureroase despre abuzurile pe care le-a suferit în copilărie.

Ultimele aplauze

În 2026, Brenda Fricker a fost lăudată pentru rolul său din filmul experimental „The Swallow”, regizat de Tadhg O’Sullivan, demonstrând încă o dată că talentul și pasiunea nu au vârstă. Într-un interviu acordat publicației The Irish Times în 2025, actrița reflecta asupra carierei sale: „Ca actor nu ești un artist, dar ești înconjurat de oameni artiști. Asta face ca acest loc să fie unul minunat. Eu încă privesc actoria ca pe un joc.”

Brenda Fricker va rămâne pentru totdeauna în inimile celor care au admirat-o pe scenă sau pe marele ecran. De la roluri iconice la poveștile de viață dezvăluite cu o sinceritate dezarmantă, moștenirea sa continuă să inspire generații. Agentul său, Phil Belfield, a rezumat perfect impactul ei: „A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile atât de multor fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume”.

Foto: Profimediaimages.ro

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