O recunoști? A pozat în primul catalog Victoria’s Secret și a fost un sex symbol în anii ’80. Cu ce se ocupă acum, la 70 de ani

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Melody Anderson este o fostă actriță de origine canadiană care a cucerit publicul în anii ’80 în rolul lui Dale Arden din filmul „Flash Gordon”. Acum în vârstă de 70 de ani, Anderson a fost surprinsă recent la cumpărături în Los Angeles. În ultimii ani s-a reprofilat într-un domeniu foarte diferit, care o pasiona încă din tinerețe.

Cum arată și cu ce se ocupă actrița Melody Anderson la 70 de ani

Melody Anderson, născută pe 3 decembrie 1955, în Canada, a fost surprinsă recent la cumpărături în Los Angeles. Anderson s-a remarcat în anii ’80 în filmul SF „Flash Gordon”, în care a jucat rolul unui tinere inteligente transformată în eroină SF. Curajul și umorul personajului, precum și ținutele sale îndrăznețe, au transformat-o pe Anderson într-un icon pentru mai multe generații. Cu doar câțiva ani înainte, Melody apărea în primul catalog Victoria’s Secret.

Încă din tinerețe, Melody Anderson și-a manifestat interesul pentru jurnalism și comunicare, absolvind cu rezultate foarte bune Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Carleton din Ottawa. Înainte de a deveni actriță, ea a lucrat ca reporter și prezentatoare pentru Canadian Broadcasting Corporation (CBC), iar ulterior a călătorit în Australia și Asia, experiențe care i-au influențat parcursul profesional.

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Debutul în actorie

La sfârșitul anilor ’70, Melody Anderson s-a mutat în Statele Unite pentru a urma o carieră în actorie. A apărut inițial în seriale de televiziune și filme de acțiune, remarcându-se rapid datorită eleganței și naturaleței sale.

Printre primele sale apariții se numără roluri episodice în seriale populare precum:

Dallas;

Battlestar Galactica;

CHiPs;

The Fall Guy;

Hotel;

TJ Hooker;

Simon & Simon.

Rolul care a făcut-o celebră

Consacrarea a venit în 1980, când a fost distribuită în rolul lui Dale Arden în filmul SF Flash Gordon. Pelicula, inspirată din benzile desenate omonime, a devenit în timp un film cult, iar interpretarea lui Melody Anderson rămâne cea mai cunoscută din întreaga sa carieră.

Succesul producției i-a adus notorietate internațională și a transformat-o într-una dintre actrițele apreciate ale începutului anilor ’80.

Alte filme și seriale importante

După Flash Gordon, actrița a continuat să joace în numeroase producții pentru cinema și televiziune.

Printre cele mai cunoscute se numără:

Dead & Buried (1981);

Firewalker (1986), alături de Chuck Norris și Louis Gossett Jr.;

Speed Zone (1989);

Beverly Hills Madam;

Jake and the Fatman;

Murder, She Wrote;

All My Children, unde a interpretat personajul Natalie Marlowe.

Cariera sa s-a desfășurat în principal între 1976 și prima jumătate a anilor ’90, după care a început să se îndepărteze treptat de industria cinematografică.

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De ce a renunțat la actorie

În anii ’90, Melody Anderson a decis să își schimbe complet direcția profesională. A revenit la studii și s-a înscris la Universitatea din New York (New York University), unde a obținut un master în Asistență Socială (Master of Social Work – MSW).

Ulterior, a devenit asistent social licențiat și psihoterapeut, specializându-se în tratarea traumelor, dependențelor și problemelor de familie.

Cu ce se ocupă în prezent

Astăzi, Melody Anderson conduce un cabinet privat de psihoterapie în Los Angeles și lucrează atât cu persoane individuale, cât și cu familii și cupluri.

Are peste trei decenii de experiență în domeniul sănătății mintale și este specializată în:

tratarea traumelor;

recuperarea persoanelor dependente de alcool și droguri;

consiliere maritală și familială;

depresie și anxietate;

gestionarea schimbărilor majore din viață.

De-a lungul timpului, a colaborat cu centre de recuperare renumite și a susținut conferințe dedicate sănătății mintale și impactului dependențelor asupra familiilor. De asemenea, a fost director clinic în cadrul unor programe de tratament pentru persoane dependente și lector în domeniul recuperării din adicții.

Foto: Profimediaimages.ro

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