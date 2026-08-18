Peggy Webber, actrița radio care a lucrat cu Orson Welles și Alfred Hitchcock, a murit la 100 de ani

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Peggy Webber, actriță prolifică de radio, cunoscută pentru colaborările cu Orson Welles și Alfred Hitchcock, a decedat la vârsta de 100 de ani, pe 15 august 2026, în Napa, California. Cariera ei impresionantă include mii de episoade de radio și roluri memorabile în Macbeth și The Wrong Man.

Peggy Webber, actrița radio prolifică care a lucrat pentru Orson Welles și Alfred Hitchcock în filme, a murit la 100 de ani

Peggy Webber, o forță a radioului american și o actriță versatilă, ne-a părăsit la venerabila vârstă de 100 de ani. O adevărată pionieră, Webber a colaborat cu titani ai industriei precum Orson Welles și Alfred Hitchcock, și a fost vocea din spatele a mii de emisiuni radiofonice. Potrivit The Hollywood Reporter, ea s-a stins pe 12 august 2026, din cauze naturale, la o unitate de locuințe asistate din Napa, California.

O carieră în slujba artei

Născută Margaret Webber pe 15 septembrie 1925, în Laredo, Texas, Peggy a debutat la doar 11 ani, fascinând publicul cu talentul său. La 16 ani, se mutase deja la Hollywood, unde, prin curaj și determinare, a câștigat primul său rol radiofonic la CBS. „În trei ani, vocea mea a dat viață la 150 de personaje în peste 2.500 de emisiuni radio”, declara ea pentru Time, în 1946.

Webber a devenit rapid o prezență constantă în emisiuni precum The Adventures of Sherlock Holmes și The Story of Dr. Kildare. În 1944, a interpretat rolul Ilsa din Casablanca pentru NBC Radio, iar în 1949, Jack Webb a distribuit-o în Dragnet, unde a jucat-o pe Ma Friday, mama sergentului Joe Friday.

Femeia din spatele microfonului și a camerei de filmat

Pe lângă contribuțiile sale radiofonice, Webber a strălucit și pe marele ecran. Orson Welles i-a încredințat rolul Lady Macduff în adaptarea sa din 1948 a piesei Macbeth. „Mi-a cerut să o fac tânără și glamour. Am folosit un accent scoțian, iar el a spus: Asta e! Ești perfectă!”, își amintea ea. Ulterior, a continuat să dubleze mai multe voci pentru același film.

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În 1956, Alfred Hitchcock a distribuit-o în The Wrong Man, un film bazat pe fapte reale, în care Webber a declanșat intriga prin identificarea greșită a unui suspect. În 1958, a avut un rol iconic în horror-ul cult The Screaming Skull, consolidându-și statutul de actriță de film memorabilă.

O viață de inovații și provocări

Webber nu a fost doar o interpretă, ci și o creatoare. În anii ’40, a conceput sitcomul Oh, Miss Tubbs pentru televiziunea experimentală, iar ulterior a fost nominalizată la prima ediție a Premiilor Emmy, în 1949.

În anii ’80, a fondat California Artists Radio Theatre (CART), revitalizând dramaturgia radiofonică clasică. Producțiile sale au inclus lucrări de Shakespeare, Oscar Wilde și George Bernard Shaw, cu distribuții impresionante ce îi includeau pe Michael York, Ed Asner și William Shatner.

Moștenirea unei artiste dedicate

În viața personală, Webber a fost căsătorită de două ori și a avut trei copii, șapte nepoți și trei strănepoți. A fost dedicată muncii până la final, declarând pentru L.A. Weekly în 2015: „Am avut o anumită dedicare încă de când eram tânără. Este o responsabilitate să ai grijă de oportunitățile primite”.

Prin munca sa vastă și inovațiile aduse, Peggy Webber rămâne un simbol al creativității, curajului și pasiunii.

Foto: Profimediaimages.ro

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