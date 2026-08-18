Daciana Sârbu, cu iubitul la mare. Femeia de afaceri și Alex Ghionea, vacanță romantică în Grecia

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Daciana Sârbu și Alex Ghionea au petrecut o vacanță romantică în Grecia, surprinzând momente intime la malul mării. Fosta soție a lui Victor Ponta descrie clipele alături de partenerul mai tânăr drept „zile care rămân în suflet”.

Daciana Sârbu, vacanță romantică în Grecia

Daciana Sârbu își trăiește fericirea discret, dar autentic. Fosta soție a lui Victor Ponta a oferit fanilor o frântură din viața sa personală prin câteva imagini din vacanța ei în Grecia, alături de iubitul Alex Ghionea.

Momentul surprins în apusul de pe malul mării vorbește despre liniște, iubire și armonie. Fără declarații pompoase, femeia de afaceri a rezumat perfect starea sa sufletească: „Zile care rămân în suflet”.

Fotografia în care Alex Ghionea și Daciana Sârbu apar îmbrățișați, privind spre mare, captează intimitatea unui moment de neuitat. Alex, originar din Mediaș, preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor, iar relația lor pare să fie clădită pe respect și discreție. Deși diferența de vârstă dintre cei doi este de aproximativ 20 de ani, aceasta nu pare să fie o barieră în calea fericirii lor.

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Cum a început relația celor doi

Legătura lor a început în 2024, la un an după divorțul secret al Dacianei Sârbu de Victor Ponta, iar de atunci, cei doi au fost văzuți împreună în ipostaze care denotă o iubire autentică.

Anul trecut, cu ocazia aniversării lui Alex, Daciana l-a însoțit într-o vacanță scurtă la Atena, unde au petrecut momente speciale.

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Într-un interviu anterior, Daciana Sârbu a dezvăluit că apreciază profund faptul că Alex Ghionea „îmi iubește fetele” și că își dorește să fie surprinsă în continuare de frumusețea vieții.

Cei doi au ales încă de la început să își țină relația departe de ochii publicului.

„Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta. Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, a declarat Daciana Sârbu în urmă cu ceva timp pentru Click.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Daciana Sârbu și Alex Ghionea

Sursă foto: Instagram

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