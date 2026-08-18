Anca Serea a rămas fără ajutor în casă, după ce a renunțat deja la bonă. Ce se întâmplă în familia vedetei: „Chiar e o mare problemă”

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Anca Serea a vorbit despre cum a rămas fără ajutor în casă de două luni, după ce a renunțat deja la bonă. Vedeta a vorbit despre cum se descurcă cu treburile casnice și care sunt principiile pe care le respectă în educația copiilor.

Anca Serea a rămas fără ajutor în casă

Soția lui Adi Sînă a vorbit despre schimbările petrecute în familia ei și despre obstacolele de zi cu zi. Fosta prezentatoare Tv a dezvăluit că nu mai are parte de niciun ajutor în treburile casei de aproximativ două luni, după ce renunțase deja de mai bine de doi ani la bonă.

Ea a explicat că renunțarea la bonă s-a întâmplat natural, pentru că au crescut copiii și au devenit mai independenți. În plus, ea a vrut să petreacă mai mult timp alături de ei, așa că decizia a venit și din acest motiv.

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„Bonă nu mai avem de mai mult de doi ani. Desigur, motivul este mai mult decât evident, pentru că copiii au crescut, iar mie chiar îmi place să petrec timp cu ei. Deci, nu călătoresc cu bona. Și, din păcate, spun că de aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă. Aici chiar e o mare problemă, dar sper ca în curând să rezolv acest mare gol”, a spus Anca Serea pe pagina sa de Instagram.

Totuși, faptul că nu mai are parte de ajutor în treburile casnice o afectează pe vedetă. Ea a recunoscut că îi este greu să gestioneze responsabilitățile dintr-o familie numeroasă și că e nevoie de un efort constant și o organizare riguroasă.

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„Nu mi-a fost cumplit de greu, dar nici foarte ușor, pentru că trebuie să acopăr nevoile tuturor: să gătesc, să calc, să fac curat și lista poate continua”, a adăugat soția lui Adrian Sână.

„Le impun multe lucruri copiilor”

Vedeta a explicat cum se descurcă să își educe cei șase copii și spune că se bazează pe comunicare și respect reciproc.

Ea impune reguli de conduită și caută mereu un echilibru prin dialog.

„Sunt genul de părinte care a învățat să își asculte copiii și, mai ales, să îi respecte și am doar de câștigat. Le impun multe lucruri, dar lucruri de bun simț. În aceeași măsură, mai ales când suntem plecați de acasă, facem un program cu care suntem de comun acord și, de aceea, lucrurile sunt mai simple. Copiii au crescut și dorințele lor au crescut odată cu vârsta, dar cred că înțelegerea este cheia”, s-a confesat Anca Serea urmăritorilor săi.

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