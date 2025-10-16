Anca Serea a leșinat în brațele soțului său. Ce veste i-au dat medicii

Anca Serea a fost invitată la Vorbește Lumea, unde a discutat fără ocolișuri despre sacrificiile făcute pentru copii ei, despre pasiunea de a gestiona o familie atât de mare, dar și despre provocările maternității. Ea a intrat și într-un subiect delicat: sănătatea, vorbind despre momentele care i-au marcat viața.

Anca Serea a leșinat în brațele soțului ei – ce probleme de sănătate are vedete

Anca Serea a vorbit despre viața alături de cei șase copii ai săi. Deși este o continuă responsabilitate, vedeta iubește să fie mamă și își împarte timpul între activitățile zilnice, nevoile copiilor și proiectele profesionale.

Cu toate că uneori oboseala se acumulează, Anca Serea spune că fiecare clipă alături de cei mici este un dar.

Citește și: Cum a arătat Sarah, fiica Ancăi Serea, la majoratul ei. A avut parte de o petrecere cu mare fast

Ea a vorbit și despre momentele grele din viața ei, mai ales când a avut probleme de sănătate. Vedeta a fost diagnosticată, în trecut, cu anemie severă. Din această cauză, ea a leșinat la un moment dat. Cu toate acestea, problemele de sănătate au făcut-o să fie mai atentă la corpul ei și nevoile sale, inclusiv odihna.

„Cea mai grea perioadă a fost când am avut probleme de sănătate. Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade. (,,,) Cea mai cunoscută a fost cea legată de anemia mea — am fost diagnosticată cu anemie feriprivă.

Citește și: Adi Sînă și Anca Serea, dați în judecată de asociația de proprietari a complexului de lux în care locuiesc

Am avut, la un moment dat, hemoglobină 4 și feritină 0. Practic, nu mai aveam deloc depozite de fier. Am leșinat pe stradă, eram la o întâlnire cu Adrian, într-o altă țară. Ăla a fost, cred, cel mai greu moment din viața mea”, a povestit Anca Serea.

Momentele dramatice din viața Ancăi Serea

Anca Serea a rămas văduvă după ce și-a pierdut primul soț. Vedeta a învățat să trăiască cu durerea și spune că acea situație i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Vedeta a vorbit și despre momentele în care l-a cunoscut pe Adi Șină.

„Când l-am cunoscut pe Adrian, știam că e artist, știam că are admiratoare, știam că va călători mult. Ne-am asumat împreună lucrul ăsta. Dar da, au fost și momente mai puțin plăcute de-a lungul anilor — e firesc. Ar fi anormal să nu fie. Sunt totuși 15 ani de căsnicie.

Tragedia prin care am trecut… primul meu soț a murit după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Așa arăta un titlu de ziar: „Transpiră mult în timpul nopții”.

Citește și: Anca Serea, jefuită în vacanță. Vedeta a rămas fără documente: „Șocul a fost mare”



Când mă gândesc la acea perioadă, pot să spun că a fost cea mai mare pierdere a mea și a noastră. Din păcate, ar trebui să punem mai mult preț pe viață. A fost și este o durere pe care nimeni nu o poate șterge, dar am învățat să trăiesc cu ea”, a mai spus Anca.

Urmărește-ne pe Google News