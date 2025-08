Adi Sînă și Anca Serea, dați în judecată de asociația de proprietari a complexului de lux în care locuiesc

Adi Sînă și Anca Serea au fost dați în judecată de asociația de proprietari a complexului de lux în care locuiesc. Numele cuplului apare pe pe portalul instanțelor de judecată, în calitate de pârâți. Însă acest lucru nu pare să îi afecteze deloc, aceștia bucurându-se de vacanță, zilele acestea fiind la Munchen.

Adi Sînă și Anca Serea, dați în judecată

Adi Sînă și soția lui, Anca Serea, au fost chemați în judecată de asociația de proprietari a complexului de lux în care locuiesc, obiectul procesului fiind „pretenții”, potrivit Spynews.

Mai exact, obiectul procesului face referire la o persoană sau entitate care solicită despăgubiri, datorii neachitate sau alte drepturi bănești de la o altă persoană, în cazul de față Anca Serea și Adrian Sînă.

Dosarul se află în stadiul de fond, aceasta fiind prima etapă a judecății. Printre posibilele motive pentru care Asociația de Proprietari a dat în judecată pârâții se numără neplata întreținerii (utilități, fond de rulment, reparații comune etc.), datorii restante către asociație, deteriorarea bunurilor comune și refuzul de a plăti despăgubiri, tulburarea bunului mers al asociației (ex: refuz de acces, neluarea corespunzătoare a măsurilor de întreținere etc.)

Cum momentan nu există ședințe programate sau menționate pe portal, Anca Serea se bucură zilele acestea de o vacanță la Munchen, după ce, săptămânile trecute, s-a confruntat cu o situație neplăcută în timpul vacanței în Italia, unde i-au fost furate actele.

Adrian Sînă, pentru a doua oară în postura de pârât

Nu este pentru prima dată când Adi Sînă este dat în judecată. În urmă cu ceva tim, o angajată a Ministerului Justiției l-a dat în judecată pe artist, afirmând că acesta ar fi încasat un avans pentru a cânta la nunta ei, dar nu s-a prezentat la eveniment.

Inițial, procesul a fost deschis la Judecătoria Craiova, care a declinat competența, trimițându-l la Judecătoria Cornetu. În cele din urmă, din cauza conflictului între instanțe, dosarul a fost transmis spre soluționare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

De asemenea, un alt client, mire din Craiova, l-a acuzat pe Adi Sînă că a luat avansul de 1.500 euro pentru a cânta la nunta sa, însă a anulat la ultima sută de metri, susținând că va fi plecat în Asia, în timp ce, de fapt, se afla la un eveniment în Craiova.

