Anca Serea, nemulțumită după ce fiica ei cea mare a dat BAC-ul. Ce note a luat și de ce a fost nemulțumită vedeta: „Inuman și nedrept”

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Anca Serea este extrem de mândră de fiica ei, Sarah, care a susținut examenul de Bacalaureat. Vedeta a spus că fiica ei cea mare a obținut note foarte bune la examenul Maturității, dar a ținut să precizeze că au existat câteva aspecte care au nemulțumit-o complet.

Anca Serea, nemulțumită de experiența de la BAC a fiicei sale

Anca Serea este foarte fericită, după ce fiica ei cea mare, Sarah, a reușit să obțină note foarte bune la Bacalaureat. Vedeta a împărtășit cu fanii notele pe care fiica ei le-a obținut la examene.

Ea i-a fost alături fiicei sale în perioada dificilă a examenului de Bacalaureat. Sarah a fost extrem de disciplinată și ambițioasă, lucru care s-a reflectat în rezultatele obținute.

Anca Serea a dezvăluit notele pe care fiica ei le-a obținut la Bacalaureat. Sarah a luat două note peste 9 și una sub 9.

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Cu toate acestea, Anca Serea a dezvăluit că a fost dezamăgită de condițiile în care s-a desfășurat Bacalaureat, vorbind despre canicula din București și din restul orașelor.

”Dacă te referi la note, a fost foarte bine! Sunt tare mândră de cât de mult a muncit Sarah! Două note peste 9 și una sub. Dacă vorbim despre condițiile de desfășurare a acestuia, inuman și nedrept!”, a scris Anca Serea, pe rețelele de socializare.

Ce planuri are Sarah, după Bacalaureat

Anca Serea a vorbit la începutul anului școlar despre planurile de viitor ale fiicei sale, Sarah. Tânăra se află în fața unei admiteri complicate la facultate.

Ea vrea să aplice la istituti Marangoni, una dintre cele mai prestigioase universități din Europa. Vedeta are mare încredere în fiica ei, care se pregătește de zor pentru admitere.

Anul trecut, Sarah a împlinit 18 ani și și-a serbat ziua cu fast.

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”La mulți ani, Sarah noastră! Te iubim nespus și-ți dorim o viață de poveste”, a scris Anca Serea, pe rețelele de socializare.

Părinții adolescentei i-au pregătit o petrecere de majorat senzațională, la care au participat toți prietenii Sarei, iar Adi Sînă a întreținut atmosfera pe toată durata evenimentului. Adolescenta a strălucit într-o rochie scurtă, mulată pe corp și s-a distrat pe cinste.

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